Žena koja živi preko puta napadnutog čoveka ispričala je da je čula vrisak, ali da najpre nije znala šta se dešava.

- Čula sam vrištanje, a onda je odjednom nastala mrtva tišina. Nisam znala o čemu se radi, taj zvuk vriske me i dalje proganja...

Drugi očevidac užasa dodao je da su se nakon napada velikom brzinom stvorile spasilačke ekipe, kao i policija koja je pretraživala područje tragajući za napadačem.

- Živim blizu napadnutog čoveka, mi smo komšije. U jednom trenutku sam video da ga pripadnici službe hitne pomoći vode krvavog, bio je sav prekriven krvlju, ne samo po licu, od glave do pete je bio krvav - ispričao je on.