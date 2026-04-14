Pacijent iz Bujanovca nezadovoljan tretmanom napao je doktora vranjske bolnice kada mu je udario šamar, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Incident se dogodio na Veliki četvrtak, kada je pacijent iz Bujanovca došao na Odeljenje hirurgije Zdravstvenog centra Vranje radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora, istom udario šamar iz sve snage upućujući mu reči "Ko će mene sad da operiše, kod koga sad da se javim".

Policija je izvršila uviđaj i obavestila Osnovno javno tužilaštvo. Naloženo je da se protiv pacijenta podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog dela napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.

- Dana 9.4. 2026.god PU Vranje obaveštava da je M.I. iz Bujanovca došao na odeljenje hirurgije ZC Vranje radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora M.S., istog otvorenom šakom udario u predelu lica upućujući mu reči “Ko će mene sad da operiše, kod koga sad da se javim".