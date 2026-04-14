U saobraćajnoj nezgodi na starom putu Kragujevac - Jagodina jedna osoba je povređena. To lice su iz prevrnutog i smrskanog vozila izvukli vatrogasci-spasioci.

Operativni centar Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu je dobio dojavu jutros u 8:36sati da je na putu prema naselju Medna došlo do saobraćajne nezgode.

Vatrogasci-spasioci izvukli vozača iz prevrnutog auta Foto: UVS MUP

Na mesto udesa odmah su izašli pripadnici Vatrogasno spasilačke brigade Kragujevac, koji su ustanovili da se u automobilu nalazi jedna osoba.

Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca spasilaca, uz upotrebu specijalnih alata i tehnika, povređeni je izvučen iz smrskanog vozila i predat ekipi Hitne pomoći, koja je zbrinula povređenog.

Iz Uprave za vanredne situacije MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

