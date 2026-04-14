Carinski službenici su 12. i 13. aprila 2026. godine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu zaplenili neprijavljeni luksuzni sat, galanteriju i garderobu svetski poznatih marki. Njihova ukupna vrednost procenjena je na preko 40.000 evra.

Naime, tokom kontrole putnika u zelenom kontrolnom prolazu 12. aprila je otkriven neprijavljen muški časovnik marke "Santos de Cartier skeleton" vredan gotovo 33.000 evra.

Zaplena na aerodromu Foto: Mup

Dan kasnije u zelenom kontrolnom prolazu je otkriven prtljag pun novih neprijavljenih stvari marki "Chanel", "Max Mara" i "Cambio" čija ukupna vrednost iznosi skoro 8.000 evra.

U oba slučaja neprijavljena roba je zadržana do okončanja postupaka pred nadležnim sudom.

