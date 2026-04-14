Slušaj vest

Sanjin Štilić (35) iz Valjeva, osumnjičen za teško ubistvo Milana Šuše u Zemunu, izručen je Republici Srbiji nakon što je uhapšen po Interpolovoj poternici u Bosni i Hercegovini, saznaje Kurir!

Iz Ministarstva pravde BiH potvrđeno je za Kurir da je postupak ekstradicije završen i da je Štilić predat nadležnim organima Srbije. Isto su nam potvrdili i iz suda BiH.

- Sanjin Štilić izručen je Republici Srbiji u skladu sa međunarodnom pravnom pomoći i važećim procedurama - potvrđeno je za Kurir iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Foto: Privatna Arhiva

Interpolova poternica

Štilić je, prema dostupnim informacijama, jedan od osumnjičenih za ubistvo Milana Šuše koje se dogodilo 17. februara 2024. godine u Zemunu, kada je žrtva likvidirana ispred svoje kuće.

Podsetimo, Štilić je ranije označen kao jedna od ključnih osoba u ovom slučaju i nalazio se na poternici međunarodne policije. Nakon hapšenja u BiH pokrenuta je procedura izručenja, koja je sada i zvanično okončana.

- Štilić je bio jedan od najtraženijih begunaca i osoba sa Interpolove poternice koju je Republika Srbija tražila zbog teškog ubistva. On je uhapšen u Sarajevu početkom decembra 2025. godine - podseća izvor Kurira.

1/15 Vidi galeriju Sačekuša u Zemunu kada je ubijen Milan Šuša Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Zorana Jevtić

Odbio zaštitu

Podsetimo, Milan Šuša ubijen je 17. februara 2024, kada mu je maskirani napadač ispalio dva hica u glavu. Likvidacija se dogodila usred bela dana ispred Šušine kuće u Zemunu, a zabeležile su je nadzorne kamere.

Šuša je pre smrti samo dva meseca i dva dana bio na slobodi jer je sa višegodišnje robije izašao 15. decembra 2023. godine.

Kako smo ranije pisali, Šuša je bio je osuđen na 11 godina zbog pokušaja ubistva. Iz zatvora u Sremskoj Mitrovici je "kao potencijalno opasan" prebačen u "srpski Alkatraz" u Padinskoj Skeli, a odatle u niški kazamat, gde je ostao do poslednjeg dana robije. Iako je, kako se pretpostavlja, znao da je na meti, Šuša je uprkos tome odbio zaštitu.

- On je odbio zaštitu, rekao je da ne želi da bilo ko ide non-stop sa njim i da ne smatra da za njega postoji opasnost.

Saučesnik uveliko u pritvoru

Zbog ubistva Milana Šuše iz Zemuna, Više javno tužilaštvo u Beogradu je 23. avgusta 2024. godine podiglo optužnicu protiv prvooptuženog Sanjina Štilića i saučesnika Branka Savovića (34) iz Pančeva zbog sumnje da su ga brutalno likvidirali.

Hapšenje za teško ubistvo u Zemunu Izvor: Mup Srbije

Savović je video Šušu kako u 10:03 "audijem 8” izlazi iz dvorišta porodične kuće i odmah javio telefonom preko aplikacije "signal" Sanjinu Štiliću, koji je potrčao ka kući Milana Šuše noseći u ruci pištolj.

- Nakon što je Šuša izašao iz vozila u nameri da zatvori kapiju, ubica mu je prišao i iz neposredne blizine, iznenada. U tom momentu Šuša se okrenuo ka egzegutoru i gledao u cev pištolja. Prvi hitac ispaljen u njega, kako se vidi na fotografijama, oborio ga je i on je pao na zemlju, a drugim hicem je overen, odnosno ispaljen je u njega kada je već ležao na zemlji - navodi se u optužnici.