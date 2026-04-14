Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja 13 vozača, 11 koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zadržala je tridesetsedmogodišnjeg vozača "punta" koji je vozio sa 4,43 promila alkohola u organizmu, tridesetpetogodišnjeg i dvadesetosmogodišnjeg vozača "mercedesa" pod dejstvom kokaina, a u Majdanpeku četrdesetsedmogodišnjeg vozača "pežoa" sa 1,54 promila alkohola.