U Boru i Majdanpeku isključeno je 13 vozača, od kojih 11 pod dejstvom alkohola, uključujući vozača sa 4,43 promila.
Hronika
ŠOK! VOZIO SA 4,43 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Kontrolisali saobraćaj na putevima Bora i Majdanpeka, pa naleteli na rekordera!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja 13 vozača, 11 koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Saobraćajna policija u Boru zadržala je tridesetsedmogodišnjeg vozača "punta" koji je vozio sa 4,43 promila alkohola u organizmu, tridesetpetogodišnjeg i dvadesetosmogodišnjeg vozača "mercedesa" pod dejstvom kokaina, a u Majdanpeku četrdesetsedmogodišnjeg vozača "pežoa" sa 1,54 promila alkohola.
Protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
