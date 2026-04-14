Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V. Z. (45), sa boravkom u Inđiji, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su, juče, prilikom izvođenja radova, pale merdevine i lakše povredile pedesetpetogodišnju prolaznicu.

Na lice mesta izašli su predstavnici nadležnih inspekcija i pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Podsetimo, juče je došlo do teškog incidenta kada je deo skele pao sa vrha TC Nork u centru Novog Sada.

D. L. (55) koja je povređena kada je na nju pao deo drvene konstrukcije u centru Novog Sada, puštena je na kućno lečenje. Ona je nakon što je zadobila povrede na ulici u centru grada, vozilom Hitne pomoći prevezena u Univerzitetski klinički centar Vojvodine.