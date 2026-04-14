KINEZU KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG NESREĆE U NOVOM SADU: Merdevine pale na slučajnu prolaznicu, iz policije saopštili detalje!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V. Z. (45), sa boravkom u Inđiji, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su, juče, prilikom izvođenja radova, pale merdevine i lakše povredile pedesetpetogodišnju prolaznicu.
Na lice mesta izašli su predstavnici nadležnih inspekcija i pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Podsetimo, juče je došlo do teškog incidenta kada je deo skele pao sa vrha TC Nork u centru Novog Sada.
D. L. (55) koja je povređena kada je na nju pao deo drvene konstrukcije u centru Novog Sada, puštena je na kućno lečenje. Ona je nakon što je zadobila povrede na ulici u centru grada, vozilom Hitne pomoći prevezena u Univerzitetski klinički centar Vojvodine.
Kako su saopštili iz UKC, pacijentkinja je nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene lekarske pomoći i obrade rane puštena na dalje kućno lečenje.