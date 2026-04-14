Na putu između sela Oraovica i Rajince, u nedelju je došlo do pucnjave, potvrđeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Vranju. 

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju je 12. aprila obavešten od strane Policijske stanice Preševo da je na putu između sela Oraovica - Rajince, od strane više NN lica, koja su se nalazila u vozilu marke "golf 4", ispaljeno nekoliko metaka u pravcu vozila marke "mercedes", u kojem su se nalazila dva punoletna lica iz Preševa.

- Vozilo sa NN licima bilo je u pokretu i nije se zaustavljalo već se udaljilo u nepoznatom pravcu. U ovom krivičnopravnom događaju nije bilo povređenih lica - potvrđeno je u tužilaštvu. 

Za izvršiocima krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, policija intenzivno traga

