Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Stefan Ajdarević Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz tužilaštva, osumnjičeni se tokom saslušanja branio ćutanjem. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, sud mu je odredio pritvor do 30 dana.

- U Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan V.D. (27), zbog krivičnog dela ubistvo i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje , nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičeni se branio ćutanjem i istom je, na predlog Više javnog tužilaštva u Leskovcu, određen pritvor od strane suda u trajanju do 30 dana - kažu za Kurir iz tužilaštva.

Istraga u ovom slučaju je u toku, a nadležno tužilaštvo je najavilo šta je naredni korak.

- U narednom periodu biće saslušani svedoci, kao i sprovedena potrebna veštačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog teškog krivičnog dela.

Stefan Ajdarević, podsetimo, ubijen je uoči Vaskrsa u Leskovcu nakon što je, kako se sumnja, najpre na njega pucao V. D. (27), koji ga je potom sustigao i usmrtio u nargila baru u koji je pokušao da pobegne. Drama je počela na ulici, gde je osumnjičeni navodno ispalio više hitaca u pravcu mladića. U pokušaju da se spase, Stefan Ajdarević je utrčao u ugostiteljski objekat u Ulici Slavka Zlatanovića, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio napad.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, motiv zločina istražitelji traže u neraščišćenim odnosima između dve porodice. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je V. D. (27).