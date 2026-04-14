Slušaj vest

Američka kriminalističko-istražna i obaveštajna agencija FBI ponudila je nagradu od 25.000 američkih dolara za informacije koje bi mogle da dovedu do pronalaska tela Ane Marije Henao Knežević, koja je nestala u Madridu 2024. godine. Za njeno ubistvo je bio osumnjičen njen suprug, državljanin Srbije, David Knežević.

Srbin je u aprilu 2025. počinio samoubistvo u zatvoru u SAD.

David Knežević Foto: AP

- FBI nudi nagradu od 25.000 američkih dolara za informacije koje vode do lokacije na kojima se nalaze posmrtni ostaci Ane Marije Henao Knežević - navodi se na zvaničnom sajtu FBI.

Ana Knežević poslednji put je viđena 2. februara 2024. godine, kada su je sigurnosne kamere snimile kako ulazi u zgradu u Madridu oko 13.42 časova. Istog dana imala je video-poziv u 19 časova, a poslednju poruku prijateljima poslala je oko 22.01.

1/7 Vidi galeriju Ulaz u zgradu u kojoj je stanovala Ana Knežević u Madridu Foto: Printscreen/X@BrianEntin

Istraga je pokazala da je nekoliko sati pre nestanka, oko 21.27, u istu zgradu ušao muškarac za koga se veruje da je njen suprug, David Knežević, državljanin Srbije. Na snimcima nadzornih kamera on je viđen sa motociklističkom kacigom i reflektujućim prslukom, nakon čega je, prema navodima istražitelja, sprejem poprskao jednu kameru u ulazu u zgradu, kako bi onemogućio snimanje.

Knežević kupuje sprej u prodavnici Foto: Printskrin

Nakon toga, iz zgrade je izašao sa predmetom za koji se sumnja da je kofer na točkiće, u kojem je, prema policijskim pretpostavkama, bilo telo nestale žene.

Ana Marija Henao Knežević više nikada nije viđena, a istražitelji navode da svi do sada prikupljeni dokazi ukazuju na to da je ubijena.

Tokom istrage je utvrđeno da je David Knežević iznajmio vozilo i prošao rutu iz Srbije preko Hrvatske, Francuske i Italije do Madrida, gde je Ana nestala. Takođe se sumnja da je tokom putovanja menjao i ukrao registarske tablice kako bi prikrio kretanje.

David Knežević osumnjičen je da je ubio suprugu Anu Knežević, a njeno telo do danas nije pronađeno.

U međuvremenu, Knežević je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je, prema zvaničnim informacijama, izvršio samoubistvo. Uprkos tome, slučaj nije zatvoren, a potraga za telom Ane Knežević i dalje traje.

Pretraživane su i lokacije u mestu Susa, na granici Italije i Francuske, gde je osumnjičeni boravio pre odlaska u Španiju, jer se sumnja da je upravo tamo mogao da sakrije dokaze.

Porodica žrtve je ranije istražiteljima dostavila dokumentaciju koja, između ostalog, sadrži i zabrinjavajuće internet pretrage osumnjičenog mesec dana pre nestanka, uključujući i upite o hemijskim reakcijama i rutama putovanja ka Srbiji.

Foto: Printscreen

- Porodica je prikupila i istražiteljima dostavila dokument na 32 stranice u kom se, između ostalog citiraju zabrinjavajuće onlajn pretrage, mesec dana pre nestanka Ane Knežević. On je 8. januara prošle godine na internetu pretraživao - "mešanje izbeljivača i hemijske reakcije amonijaka", zatim je šest dana kasnije, 14. januara, tražio uputstvo za put iz Madrida do Nacionalnog parka Tara u Srbiji - preneli su lokalni portali sa Floride do kojih otkrića je došla porodica nestale Ane Knežević, koja je bila rodom iz Kolumbije.