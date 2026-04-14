OBOREN PEŠAK U ČAČKU U BLIZINI MOSTA: S povredama odmah sanitetom transportovan u bolnicu (FOTO)
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u popodnevnim satima u Ulici Bate Jankovića u Čačku, kada je automobil marke reno udario pešaka na pešačkom prelazu dok je prelazio kolovoz.
- Vozač je pokušao da ukoči, međutim reakcija je zakasnila, pa je vozilo udarilo pešaka koji je od siline udara pao nekoliko metara dalje, kaže za RINU jedan očevidaca.
Oboren pešak kod mosta u Čačku Foto: RINA
Povređeni pešak je s povredama vozilom Hitne pomoći odmah transportovan u Opštu bolnicu u Čačku. Za sada nije poznato kakve je sve povrede zadobio.
Kurir.rs/RINA
