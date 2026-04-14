Jedan kineski državljanin je poginuo, a drugi je povređen u nesreći koja se juče pred zoru dogodila u fabrici smeštenoj u lozničkoj industrijskoj zoni, potvrđeno je danas iz Policijske uprave u Šapcu.

Prema nezvaničnim informacijama oni su radili u fabrici na servisu jedne mašine koja nije radila, ali se iznenada pokrenula i tada je, nažalost, poginuo jedan radnik, a drugi je lakše povređen i prebačen je u Zdravstveni centar Loznica.

Policija je potvrdila da je o događaju obavešteno lozničko Osnovno javno tužilaštvo, a na lice mesta je izašao tužilac i obavio uviđaj. Zvaničnih informacija o ovom događaju za sada nema.

Ne propustiteHronikaKINEZU SA LEDINA MASKIRANA BANDA UPALA U STAN: Razbojnici ga vezali, usta mu prelepili trakom pa mučili da im kaže gde su pare! Ovo je suma koju su uzeli!
screenshot-4.jpg
HronikaČOVEK UPAO U DUNAV I NIJE ISPLIVAO, RONIOCI TRAGAJU ZA NJIM! Jeziva nesreća u Novom Sadu, PAO SA GRADILIŠTA NOVOG MOSTA (FOTO)
0601-foto-mup-1.jpg
HronikaUHAPŠEN KINESKI MAKRO: Doveo 2 žene iz Kine u Bor da rade kao maserke, pa ih terao da se prostituišu!
shutterstock-437224012.jpg
HronikaKINEZ KOJI JE POBEGAO IZ ZATVORA U TREBINJU UHAPŠEN U BORU: Popeo se na zatvorsku zgradu tokom šetnje pa skočio sa 12 metara?!
shutterstock-381320083.jpg