Iz Policijske uprave je potvrđeno da je došlo do tragedije u lozničkoj industrijskoj zoni
NESREĆA SE DOGODILA PRED ZORU U LOZNICI: Poginuo jedan radnik iz Kine, drugi povređen!
Jedan kineski državljanin je poginuo, a drugi je povređen u nesreći koja se juče pred zoru dogodila u fabrici smeštenoj u lozničkoj industrijskoj zoni, potvrđeno je danas iz Policijske uprave u Šapcu.
Prema nezvaničnim informacijama oni su radili u fabrici na servisu jedne mašine koja nije radila, ali se iznenada pokrenula i tada je, nažalost, poginuo jedan radnik, a drugi je lakše povređen i prebačen je u Zdravstveni centar Loznica.
Policija je potvrdila da je o događaju obavešteno lozničko Osnovno javno tužilaštvo, a na lice mesta je izašao tužilac i obavio uviđaj. Zvaničnih informacija o ovom događaju za sada nema.
