Tačno dva meseca prošlo je nakon tragične smrti Branislava Milenkovića (24), koji je preminuo 85 dana posle tuče ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici u Beogradu. Njegov otac je očajan nakon velikog gubitka, ali neumorno i dalje traga za odgovorima i čeka iste.

- Dva meseca su prošla od smrti mog sina - rekao je Nenad za Kurir i dodao da mu teško pada to što osumnjičeni za Branislavljevu smrt nije u pritvoru, već se brani sa slobode.

Podsetimo, Milenkovića je, kako se sumnja, 21. novembra udario M. P. (21) posle svađe ispred prodavnice, nakon čega je mladić pao preko gelendera i udario glavom o beton. Uprkos naporima lekara, mladić je preminuo 14. februara.

Otac kaže da od tada živi u neizvesnosti i bolu, čekajući odgovore koje, kako tvrdi, još nije dobio.

- Posle 85 dana borbe za život, kada se bukvalno pretvorio u kost i kožu, moj sin više nije izdržao i preminuo je 14. februara 2026. u 24. godini života - rekao je drhtavim glasom Nenad Milenković.

Branislav Milenković Foto: Društvene Mreže

Kako smo ranije pisali, policija je odmah nakon kobnog udarca koji je mladić zadobio 21. novembra 2025. uhapsila osumnjičenog napadača i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Međutim, ubrzo se našao na slobodi, dok sama istraga i dalje traje.

- Protiv M. P. je najpre pokrenuta istraga u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teška telesna povreda. Pošto je javni tužilac obavešten da je oštećeni preminuo, naloženo je vršenje obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje radi utvrđivanja uzroka smrti i veze sa nanetim povredama - rekao je ranije izvor Kurira i dodao da je osumnjičeni nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.