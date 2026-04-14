Slušaj vest

Tačno dva meseca prošlo je nakon tragične smrti Branislava Milenkovića (24), koji je preminuo 85 dana posle tuče ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici u Beogradu. Njegov otac je očajan nakon velikog gubitka, ali neumorno i dalje traga za odgovorima i čeka iste.

- Dva meseca su prošla od smrti mog sina - rekao je Nenad za Kurir i dodao da mu teško pada to što osumnjičeni za Branislavljevu smrt nije u pritvoru, već se brani sa slobode.

Nenad Milenković na mesti stradanja sina

Podsetimo, Milenkovića je, kako se sumnja, 21. novembra udario M. P. (21) posle svađe ispred prodavnice, nakon čega je mladić pao preko gelendera i udario glavom o beton. Uprkos naporima lekara, mladić je preminuo 14. februara.

Otac kaže da od tada živi u neizvesnosti i bolu, čekajući odgovore koje, kako tvrdi, još nije dobio.

- Posle 85 dana borbe za život, kada se bukvalno pretvorio u kost i kožu, moj sin više nije izdržao i preminuo je 14. februara 2026. u 24. godini života - rekao je drhtavim glasom Nenad Milenković.

Branislav Milenković

Kako smo ranije pisali, policija je odmah nakon kobnog udarca koji je mladić zadobio 21. novembra 2025.  uhapsila osumnjičenog napadača i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Međutim, ubrzo se našao na slobodi, dok sama istraga i dalje traje.

- Protiv M. P. je najpre pokrenuta istraga u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teška telesna povreda. Pošto je javni tužilac obavešten da je oštećeni preminuo, naloženo je vršenje obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje radi utvrđivanja uzroka smrti i veze sa nanetim povredama - rekao je ranije izvor Kurira i dodao da je osumnjičeni nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Nakon što je stigao obdukcioni nalaz, predmet je na nadležnost upućen Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

