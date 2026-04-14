U saobraćajnoj nesreći kod Surčina, vozač poršea pobegao je nakon sudara, dok je drugi vozač zadobio teške povrede.
VOZAČ "PORŠEA" IZAZVAO UDES I POBEGAO, POLICIJA GA TRAŽI: Jeziva saobraćajka kod Surčina, vozač zadobio prelom lobanje i rebara!
Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 1.20 časova posle ponoći na auto-putu u Beogradu, u naselju Radiofar, kod Surčina.
Do udesa je došlo kada su se sudarila da automobila, "reno tvingo", kojim je upravljao M. J. (64) i "porše" koji je vozio neidentifikovani vozač.
Muškarac koji je upravljao "poršeom" je, nakon udesa, pobegao sa lica mesta, dok je drugi učesnik ostao na licu mesta sa povredama u predelu glave i grudi.
Hitna pomoć izašla je na lice mesta i zbrinula M. J, a on je potom prevezen u KBC Zemun, gde mu je ukazana dalja lekarska pomoć i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život - prelom baze lobanje, kao i prelom rebara.
Policija je raspisala potragu za vozačem "poršea".
Kurir.rs/Telegraf
