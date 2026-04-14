Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 1.20 časova posle ponoći na auto-putu u Beogradu, u naselju Radiofar, kod Surčina.

Do udesa je došlo kada su se sudarila da automobila, "reno tvingo", kojim je upravljao M. J. (64) i "porše" koji je vozio neidentifikovani vozač.

Muškarac koji je upravljao "poršeom" je, nakon udesa, pobegao sa lica mesta, dok je drugi učesnik ostao na licu mesta sa povredama u predelu glave i grudi.

Hitna pomoć izašla je na lice mesta i zbrinula M. J, a on je potom prevezen u KBC Zemun, gde mu je ukazana dalja lekarska pomoć i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život - prelom baze lobanje, kao i prelom rebara.

Policija je raspisala potragu za vozačem "poršea".

Ne propustiteHronikaSUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA NA SLAVIJI: Ima povređenih, među njima je i trudnica!
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD IKEE: Sudarila se 3 vozila, dvoje teško povređeno! Hitno prevezeni u Urgentni centar
Hronika"STISNUO MI JE RUKU I REKAO: 'NE BRINI, MAMA, SVE ĆE BITI DOBRO' " Potresna ispovest majke nastradalog Vukašina Tomića za Kurir: "Nikada neću prihvatiti..."
HronikaDŽIP NALETEO NA PEŠAKA U CENTRU BEOGRADA: Muškarac u kritičnom stanju, lekari mu se bore za život
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije