U požaru koji je jutros izbio na prostoru kasarne Masline u Podgorici, na parkingu Uprave za imovinu, izgorela su četiri vozila, dok je osam oštećeno. Kako crnogorski portal Standard nezvanično saznaje, među vozilima koja su izgorela nalaze se i dva skupocena automobila, koja je Specijalno državno tužilaštvo privremeno oduzelo od Tamare Zvicer, supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Kako je za portal Standard jutros potvrdio komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog Grada, Nikola Bojanović, prijavu o požaru su dobili u 4.43 sata.

Iz Uprave za državnu imovinu saopštili su da su pregledani snimci video-nadzora i da prvi rezultati istrage pokazuju da je požar najverovatnije podmetnut. Oni navode i da su u prethodnom periodu preuzeli sve neophodne korake i mere u cilju obezbeđivanja te lokacije.

Zaplenjeni automobili u vili Zvicera

- Lokaciju 24 sata dnevno na tri pozicije obezbeđuje firma NGS Security,a prostor je pokriven video-nadzorom. U toku 2025. godine stepen protiv-požarne zaštite povećan je na najveći mogući nivo koji dozvoljava ta lokacija. Broj protiv-požarnih aparata je značajno uvećan i isti su raspoređeni na svim kritičnim tačkama - navode u saopštenju i dodaju da Uprava za državnu imovinu čini sve kako bi državna i oduzeta imovina smrštene na ovoj privremenoj lokaciji bile bezbedne.

- U prethodnom periodu ukazivali smo nadležnim organima da pomenuta lokacija ne zadovoljava u potpunosti evropske standarde, te da bi trebalo da je obezbeđuje Uprava policije. Takođe smo istakli potrebu da državno vatrogasno vozilo bude dostupno 24 sata na toj lokaciji, kao i da se, u krajnjem, teži izmeštanju parking prostora za državna i oduzeta vozila van naseljenog mesta. Uprava za državnu imovinu je u tom pravcu sprovela određene aktivnosti kako bi se obezbedila i privela nameni nova lokacija koja bi bila u skladu sa svim međunarodnim standardima - zaključuje se u saopštenju.

Za sada nije saopšteno kolika je vrednost izgorelih vozila, niti koji automobili oduzeti supruzi vođe kavačkog klana su izgoreli.

U velikoj akciji crnogorske policije koja je sprovedena 10. februara ove godine, podsetimo, tokom pretresa luksuzne vile u naselju Kavač kod Kotora zaplenjeno je više luksuznih automobila, navodno vrednih stotine hiljada evra.

Tamara i Radoje Zvicer

- Tokom ove akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provera, oduzela četiri skupoclena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrijednost oko pola miliona evra (oko 500.000 evra), kao i oko 17.000 evra u kešu, a za koji novac će biti izvršene provere o poreklu, te sredstva komunikacije i tehničku opremu koju su koristila navedena lica, a koja će biti predmet daljih provera. O događajima je obavešteno nadležno državnom tužilaštvo - saopšteno je iz crnogorske policije.

Takođe, u septembru 2024. policijski službenici su u mestu Opatovo, kod Tivta, Tamari Zvicer oduzeli i "audi Q8" čeških registarskih oznaka, vredan oko 65.000 evra, zbog sumnje da je vozilo ukradeno u inostranstvu.

Oduzet "audi Q8"