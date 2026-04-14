Slušaj vest

Petočlana porodica srpskog porekla osuđena je danas pred sudom u Austriji zbog krvavog obračuna sa drugom porodicom takođe poreklom iz Srbije! Najpre je došlo do svađe između dve zaraćene porodice, a posebno je uznemirujuća činjenica što se drama tu nije zaustavila, već je usledila i jeziva osveta!

- Žena je oslobođena optužbi jer je tvrdila da nije bila prisutna, dok su muški članovi porodice osuđeni na delimično uslovne kazne od 30 meseci zatvora, od čega 10 meseci moraju da odsluže - piše Heute.

Foto: Heute.at

Drama je, inače, počela ispred jednog restorana u Beču, u januaru, kada je, prema navodima optužnice, nastala svađa, a potom i tuča. Takođe su letele i staklene flaše. Kako tvrdi tužilaštvo, sukobu tu nije bio kraj, već je usledila brutalna osveta.

- Pedesetogodišnja žena, njen bivši suprug (52), njihov sin (23), kao i još dvojica rođaka (48 i 21), navodno su rešili da "odbrane porodičnu čast" - piše Heute.

Na filmski način, kako je opisano u sudnici, grupa je 24. januara automobilima krenula ka mestu Vösendorf, gde su zatekli "neprijatelje". Pratili su ih sve do jednog supermarketa, a zatim iz gepeka izvukli drvene daske, metalne šipke i palice!

- Udarajte ga motkama po glavi, što jače! Izvadite nož, još je živ- navodno je uzvikivao jedan od napadača.

Žrtve su zadobile teške povrede, potres mozga, brojne modrice i hematome, a među povređenima su bile i dve žene.

- Samo zahvaljujući prisebnosti svedoka koji su odmah pozvali policiju sprečena je još veća tragedija - naglasio je tužilac.