U Batajnici se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak
AUTOMOBIL POKOSIO DEČAKA U BATAJNICI: Hitna pomoć hitno prevezla dete u bolnicu!
U Batajnici se danas oko 15 časova dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen jedan dečak.
Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća desila se Ulici majora Zorana Radosavljevića, kada je automobil pokosio dete.
Dečak je, kako nezvanično saznajemo, pokušao da pretrči ulicu van pešačkog prelaza, kada je na njega naleteo automobil. Očevici su ispričali da vozač nije imao vremena da odreaguje i zakoči pre udarca.
Hitna pomoć je odmah po pozivu izašla na lice mesta. Lekari su zatekli dečaka u svesnom stanju, te ga je lekarska ekipa prevezla u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.
Na sreću, dete je van životne opasnosti.
