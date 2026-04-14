Muškarac starosti oko 30 godina povređen je u nezgodi sa traktorom u Sremčici.

Prema prvim saznanjima muškarcu je ruka zaglavljena ispod traktora, a za sada nije poznato da li je pao ili se traktor prevrnuo preko njega. Prema saznanjima, muškarcu je ruka zgnječena, a krvarenje je obilno.

Na lice mesta upućena je Hitna pomoć, kao i vatrogasci spasioci, kako bi podigli traktor.

Kako je došlo do nezgode biće naknadno utvrđeno.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaKOKAIN, DEVIZE I VAGICA! Uhapšen diler iz Inđije, odmah mu određen pritvor (foto)
kokain, Sremska Mitrovica, hapšenje
HronikaISPLIVALO TELO MUŠKARCA IZ REKE KRIVAJE Sumnja se da se radi o nestaloj osobi
Policija
HronikaHOROR NA DORĆOLU! NAĐEN MRTAV MUŠKARAC, FALI MU ŠAKA: Stravičan prizor zatečen u stanu, policija na terenu!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm-1.jpg
HronikaOVO JE MUŠKARAC KOJI JE UPUCAN VEČERAS U ZEMUNU Novi detalji oružanog napada, sve vrvi od policije
1000036186 copy.jpg