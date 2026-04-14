Slušaj vest

Ekskluzivno, za emisiju "Crna hronika", govorila je Andrea Kostadinova, osnivač stranice za pomoć porodicama nastradalih u Kočanima.

- Pa, ideja je jednostavno proizašla iz srca, jer posle tragedije koja se dogodila 16. marta 2025. godine, samo kamen bi ostao imun. Suprug i ja smo, zajedno sa jednom grupom izuzetnih ljudi, bili prisutni i pomagali roditeljima dece koja su bila povređena i na lečenju kod nas. Pre svega moram da kažem da su to ljudi izuzetne snage. Oni su se lavovski borili, nije bilo potrebe da ih iko pita za bilo šta - rekla je Kostadinova.

Andrea Kostadinova, osnivač stranice za pomoć porodicama nastradalih u Kočanima Foto: Kurir Televizija

Snaga oporavka i neizbrisiv trag susreta

Dodala je da te večeri, kada su došli, u očima svake majke mogla se videti sva bol, a na licu očeva videlo se da su na ivici suza, ali su uprkos tome pokušavali da ostanu jaki zbog svoje dece.

- Kako je vreme prolazilo, oni su nekako postajali malo opušteniji, posebno kada su počele da stižu dobre vesti o oporavku dece. Hvala Bogu, deca su se oporavila i pokazala neverovatnu snagu, ali samo ona znaju kroz šta su prošla, i te noći i tokom celog lečenja. Zato jednostavno ne možete da ostanete imuni na takvu situaciju. Meni je izuzetna čast i privilegija što sam upoznala te ljude i tu decu, iako mi je žao što neke od dece koja su stradala te noći nisam stigla da upoznam - navela je.

Prisetila se susreta sa porodicama stradalih i istakla je da su mladi ljudi, među kojima i Andrej, Viktor i Pavel, pokazali izuzetnu hrabrost i nesebičnost pokušavajući da pomognu drugima u trenutku tragedije.

Velika tragedija u Kočanima, roditelji i rodbina na društvenim mrežama postavljaju fotografije najmilijih ne bi li ih neko prepoznao.

- Upoznala sam njihove roditelje, i kada čitate njihove priče i poruke, to su trenuci kada je teško ostati ravnodušan. Mladi heroj, po imenu Andrej, krenuo je kući te noći pa se vratio da pomogne ljudima zarobljenim u požaru. On je bio jedan od heroja, kao i Viktor i Pavel, i još mnogo dece. Oni nisu razmišljali o sebi, već su pokušali da spasu druge, jer su svi odrasli zajedno i bili bliski. Andrej Stojanov se vratio kada je video požar kako bi pomogao, ali nažalost nije uspeo da se spase - prisetila se Kostadinova.

Susreti sa porodicama

Kostadinova je opisala emotivan susret sa porodicom stradalog i istakla da su među žrtvama bile i brojne potresne porodične priče koje dodatno oslikavaju razmere tragedije.

- Naš prvi susret je izgledao kao da se bukvalno poznajemo odavno. Njegova majka i otac su divni ljudi, i u takvim trenucima samo možete da osetite ogromnu tugu i da budete tu za njih, jer su reči suvišne. Među nastradalima su, bili i budući roditelji, ali i ljudi čija su deca imala tek godinu ili dve u trenutku tragedije. Imate oca koji nije dočekao da uzme svoje dete u ruke, ženu koja je iste večeri izgubila muža i brata, majku devojčice od godinu dana, kao i druge slične potresne sudbine - kaže ona.

Rodbina stradalih i povređenih ispred Opšte bolnice u Kočanima

- Među nastradalima su bili i oni koji su bili stubovi svojih porodica, poput Pavela i Ica, koji su radili više poslova da bi izdržavali svoje najbliže. I oni su, nažalost, izgubili život dok su pokušavali da pomognu drugima. Tokom više od 80 dana koliko smo pružali podršku deci na lečenju u Srbiji, razvili smo gotovo porodičan odnos sa njima i njihovim roditeljima. Kada su nam dozvolili da ih vidimo, deca su bila umotana u zavoje, sa teškim opekotinama, ali su imala osmeh na licu. To je bila neverovatna snaga - snaga ljubavi i podrške porodice, koja im je pomogla da izdrže i da se oporave - za "Crnu hroniku", ispričala je Kostadinova.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs