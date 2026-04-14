Telo muškarca pronađeno je pored drveta. Hitna pomoć je konstatovala smrt, a istraga je u toku.
NAĐENO TELO PORED TRŽNOG CENTRA U BEOGRADU Prolaznici zatekli jeziv prizor, Hitna pomoć na terenu
Prolaznici su u utorak u šumi uz Batajnički drum, nadomak tržnog centra Zemun park, zatekli telo muškarca.
Hitna pomoć je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Kako se nezvanično saznaje, telo se nalazilo ispod drveta.
Telo je upućeno na sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti.
