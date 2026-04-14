Pripadnici Uprave saobraćajne policije, kontrolišući saobraćaj presretačem, danas oko 10 časova na teritoriji Smederevske Palanke, zaustavili su pedesetogodišnjeg S.Đ. koji se kamionom sa prikolicom kretao brzinom od 121 kilometar na čas na delu državnog puta Smederevska Palanka – Smederevo, gde je u naseljenom mestu ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Presretač Smederevska Palanka Izvor: MUP

Daljom kontrolom, policijski službenici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Smederevu utvrdili su da je vozač, osim prekoračenja brzine, učinio još pet prekršaja iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i da je izvršena manipulacija tahografom.

Takođe, testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno je da je vozač upravljao kamionom pod dejstvom kokaina.

Vozač i vozilo su isključeni iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete odgovarajuće prekršajne prijave i izdati prekršajni nalozi.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE KAKO VOZAČ "MERCEDESA" DIVLJA KROZ RUMENKU: Nagazio 200 na sat i preticao kolonu preko pune linije! (video)
Presretač zaustavio mercedes kod Rumenke
HronikaJURIO 213 NA SAT NA MESTU GDE JE DOZVOLJENO 80 KILOMETARA NA SAT Nasilnička vožnja u Somboru, uhapšen vozač (25) "audija"
uvidjaj-foto-s.u..jpg
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
HronikaBESNOM MAŠINOM DIVLJAO 200 KILOMETARA NA ČAS U LOZNICI! Policija zaustavila vozača (39), nakon alkotestiranja USLEDIO ŠOK! Momentalno isključen iz saobraćaja
Saobraćajni policajac