Muškarac srpske nacionalnosti ranjen je danas oko četiri sata popodne u Barseloni nakon što je pogođen sa više hitaca iz vatrenog oružja, od kojih su neki bili u predelu vrata, zbog čega se nalazi u kritičnom stanju.

Žrtva je sedela na terasi bara na uglu kada joj je prišao nepoznati napadač i pucao gotovo iz neposredne blizine, ne ostavljajući joj mogućnost da se odbrani. Neposredno pre pucnjave, trojica napadača pokušala su da prerežu vrat žrtvi, zatim su ispalili pet hitaca u nju i pobegli sa mesta događaja.

Muškarac je teško ranjen. Ekipa hitne pomoći pružila mu je prvu pomoć na licu mesta, a zatim je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu.

Pucnjava se dogodila na raskrsnici ulica Taulat i Selva de Mar, u barselonskom okrugu Sant Martí, kako je potvrdio list „La Vanguardia“, pozivajući se na izvore upoznate sa ovim incidentom.

Napadači su uspeli da pobegnu i policija ih intenzivno traži.

Kurir/lavanguardia/elcaso.elnacional.ca/La Vanguardia

