Bilo je četiri popodne kada su muškarac, njegova supruga i njihov sin sedeli na terasi jednog bara u distriktu Sant Martí u Barseloni,ali već u sledećem trenutku došlo je do oružanog napada.

Iznenada su se pojavile tri osobe koje su pokušale da prerežu vrat žrtvi, a potom počele nasumično da pucaju u njega.

Kako prenose Vijesti, reč je o pripadniku škaljarskog klana Krsto Vujić. 

Pojedini španski mediji preneli su da je reč o srpskom državljaninu.

El Pais piše da je katalonska policija dobila dojavu da je jedna osoba ranjena u pucnjavi u području blizu plaže, u čijoj se blizini nalazi više škola.

Isti izvori navode da je ranjeni muškarac u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

Jedan svedok je iz svog stana čuo pet pucnjeva. „U početku sam mislio da su petarde“, objašnjava on. Zatim je izašao na balkon i video muškarca kako leži na zemlji, okružen krvlju.

Katalonska policija Mossos d'Esquadra već istražuje ovu pucnjavu u Kataloniji.

Kurir/Vijesti/El Pais/es.ara.cat

