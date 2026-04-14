OTKRIVENO KO JE RANJEN U BARSELONI Bio sa ženom i decom na terasi, u sledećem trenutku ležao u lokvi krvi! Otkriveno u kakvom je stanju (FOTO)
Bilo je četiri popodne kada su muškarac, njegova supruga i njihov sin sedeli na terasi jednog bara u distriktu Sant Martí u Barseloni,ali već u sledećem trenutku došlo je do oružanog napada.
Iznenada su se pojavile tri osobe koje su pokušale da prerežu vrat žrtvi, a potom počele nasumično da pucaju u njega.
Kako prenose Vijesti, reč je o pripadniku škaljarskog klana Krsto Vujić.
Pojedini španski mediji preneli su da je reč o srpskom državljaninu.
El Pais piše da je katalonska policija dobila dojavu da je jedna osoba ranjena u pucnjavi u području blizu plaže, u čijoj se blizini nalazi više škola.
Isti izvori navode da je ranjeni muškarac u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.
Jedan svedok je iz svog stana čuo pet pucnjeva. „U početku sam mislio da su petarde“, objašnjava on. Zatim je izašao na balkon i video muškarca kako leži na zemlji, okružen krvlju.
Katalonska policija Mossos d'Esquadra već istražuje ovu pucnjavu u Kataloniji.
Kurir/Vijesti/El Pais/es.ara.cat