U pucnjavi koja se dogodila u Barseloni u distriktu Sant Martí teško je ranjen muškarac koji je, kako prenose Vijesti, državljanin Srbije i navodni pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujić, dok katalonska policija Mossos d’Esquadra sprovodi istragu o oružanom napadu u kojem je žrtva u kritičnom stanju.

Naime, dok je sa suprugom i sinom sedeo na terasi jednog bara u distriktu Sant Martí u Barseloni, iznenada su se pojavile tri osobe koje su pokušale da prerežu vrat žrtvi, a potom počele nasumično da pucaju u njega. Kako su prenele Vijesti, reč je o pripadniku škaljarskog klana Krsti Vujiću, a više o tome saznajte klikom ovde.

Kako smo ranije pisali, Krsto Vujić zvani Terminator je navodno visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana“ i navodno blizak saradnik odbeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Krsto Vujić i navodni vođa "škaljarskog klana" Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru. Više o tome pročitajte ovde.

Crnogorska policija i Interpol su ga u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba preuzeta u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Preživeo 3 atentata, u napadu mu ranjen sin od 3 godine

Krsto Vujić na poternici je bio pet godina zbog ubistva Šćepana Roganovića (35) u Herceg Novom.

- Krsto Vujić mi je rekao da su Roganovići pokušali da ga ubiju i da će uložiti sve što ima da ih makne - rekao je optuženi pripadnik Vukotićeve kriminalne grupe koji je postao svedok saradnik i ispričao sve što zna o ubistvu Roganovića, u kom je, prema sopstvenom priznanju, bio pomagač.

Vujić je inače od ranije poznat javnosti jer je tri puta preživeo pokušaje atentata.

Prvi put 2016, u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u automobil, aktivirana je paklena naprava i Terminator i njegov sin su ranjeni.

Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama na njega je napadač otvorio vatru sa motora u pokretu. Vujić tada nije povređen, a napadač je pobegao.

Istraga u Hrvatskoj: Lažna dokumenta Hrvatski mediji objavili su ranije, tokom istrage protiv policijskog službenika, da je škaljarac Krsto Vujić jedan od kriminalaca koji je imao falsifikovana hrvatska dokumenta. Tada je objavljeno da ih je dobio u septembru 2018. na ime Gordan Kelebude.

- I naredne godine, bio je meta napada. U septembru 2018. preživeo je treći pokušaj ubistva. Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje maloletne dece. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen - podseća sagovornik Kurira.

Prema navodima crnogorskih medija, poslednji put je u toj državi i rodnom Herceg Novom viđen u vreme ubistva Šćepana Roganovića 13. februara 2020.

- Sumnja se da je posle zločina, ili samo dan posle ubistva napustio Crnu Goru - navodili su mediji.

Inače, Vujić se sa Igorom Vukotićem tereti da je organizovao i naručio ubistvo Roganovića i od te likvidacije do hapšenja u Švajcarskoj o njemu se ništa nije znalo.

Tri meseca pre tog ubistva, teško je ranjen njegov mlađi sin i brat ubijenog Šćepana - Duško koji je ostao je bez obe noge u podmetnutnoj eksploziji 26. aprila 2017. Brat od strica braće Roganović, Vladimir Roganović (31), ubijen je 21. decembra 2018. u Beču.

Svedok saradnik u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića, kako su prenosili crnogorski mediji, direktno je učestvovao u pripremi, likvidaciji ali i sklanjanju dokaza posle ubistva u Herceg Novom.

Opisao je da je direktnog izvršioca Milija Bajramovića, koji je u bekstvu i Vujića, posle zločina prevezao u iznajmljeni stan. Sutradan je, kako je naveo sa njima učestvovao u sklanjanju dokaza.

Ranio sam sebe pa uhapšen

U junu 2018. godine, hercegnovska policija je uhapsila Krstu Vujića zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kako je tada saopšteno iz Uprave policije, on se 1. juna te godine, u stanu, prilikom rukovanja pištoljem za koji nije imao dozvolu, ranio u desnu ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pomoć.

- Sumnja se da je Krsto Vujić navedenog dana sam sebe povrijedio iz vatrenog oružja i da je, da bi prikrio ovaj događaj, angažovao P.V. (44) iz Herceg Novog da preuzme pištolj i da ga sakrije. P.V. je to iučinio i pištolj sakrio u Meljinama - saopšteno je tada iz Upravi policije.

Prema navodima iz optužnice, Krsto Vujić je zajedno sa drugim osobama prevozio i uništavao bacanjem u more materijal koji se dovodi u vezu sa krivičnim delima, nakon čega mu se gubi svaki trag i smatralo se da je u bekstvu.

Švajcarci triput nudili lažnog Krsta Vujića za izručenje

Pripadnici crnogorskog Interpola otišli su u Bern da preuzmu Krsta Vujića (47), ali su na licu mesta otkrili da to nije Krsto Vujić, iako su im kolege iz Švajcarske prethodno triput potvrdili da se otisci pravog Krsta Vujića "poklapaju sa daktiloskopijom muškarca kog su uhapsili 13. avgusta".

Prema navodima crnogorskih medija, iz Uprave policije i zvanično je potvrđeno da su njihovi službenici zbog toga odbili da na aerodromu u Bernu preuzmu uhapšenog muškarca, jer su operativci na licu mesta vizuelno utvrdili da nije reč o viskorangiranom pripadniku "škaljarskog klana".

Međunarodna istraga

Crnogorska policija obavestila je Interpol i Europol i tražila da se u Švajcarskoj sprovede sveobuhvatna međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do ovakvog propusta. Iz švajcarske policije pozvali se na službenu tajnu, a iz sedišta Interpola u Lionu kazali da ne komentarišu konkretne slučajeve niti pojedince.

- Tada su tražili hitne provere, alarmirali pretpostavljene, koji su odmah potom zahtevali da se otvori međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do takvog propusta. Istražitelji Europola i Interpola morali bi da pronađu ko je zakazao u lancu od onih koji su učestvovali u akciji lociranja i hapšenja pa do onih koji su predali osobu za koju će se ispostaviti da nije Vujić. Crnogorski policajci na aerodromu u Bernu utvrdili su da je reč o državljaninu Slovenije - prenose Vijesti.

Odgođena ekstradicija

Crnogorska policija je 14. avgusta zvanično saopštila da je Krsto Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to hapšenje posebno izdvaja od lociranja i privođenja pravdi 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa "zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada." Da nešto, međutim, ne ide po planu bilo je jasno u 29. avgusta uveče. U vreme zakazanog saslušanje Krsta Vujića u zgradu Višeg suda nisu ušli ni sutkinja za istragu, ni "škaljarac" u pratnji policije. "Vijestima" je te noći nezvanično rečeno da je ekstradicija odložena.

Iz podgoričkog Višeg suda, listu je i zvanično potvrđeno da su ih službenici Interpola te večeri obavestili "da je izručenje imenovanog otkazano te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru".

Iz Uprave policije su "Vijestima" kazali da je Nacionalni centralni biro Interpol Podgorica još 13. avgusta zvanično obavešten od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode na teritoriji te države.

- Istog dana potvrđena je validnost međunarodne poternice, te su dostavljeni svi relevantni identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal od strane NCB Interpola Podgorica o čemu je NCB Bern u tri navrata potvrdio identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice K. V. Nakon toga je NCB Interpol Podgorica o navedenom obavestio Ministarstvo pravde Crne Gore u odnosu na šta im je dostavljena i predmetna dokumentacija - navode oni i objašnjavaju da im je iz Interpola u Bernu 19. avgusta saopšteno da je tamošnje Ministarstvo pravde, u skraćenom postupku, odobrilo izručenje te osobe Crnoj Gori i da je akcija zakazana za 29. avgust.

- Međutim, prilikom primopredaje navedenog lica u Švajcarskoj, nakon detaljno sprovedene vizuelne identifikacije i utvrđenog stanja, policijski službenici NCB Interpola Podgorica su odbili da preuzmu navedeno lice i utvrdili da se radi o državljaninu Slovenije, te da se ne radi o K. V., za koje su u prethodnoj korespodenciji organi Švajcarske potvrdili da se radi o K. V. Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su sa navedenim činjenicama i propustima odmah bez odlaganja obavijestili NCB Interpola Bern - navode u odgovorima, a detaljnije o tome pročitajte klikom ovde.