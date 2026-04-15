U Ulici 27. marta jutros je izbiopožar u jednom poznatom restoranu, a na teren su upućena dva vatrogasna vozila koja učestvuju u njegovom gašenju

Kako javlja naš reporter sa terena, a što potvrđuje priloženi snimak, oblak crnog i sivog dima izlazi kroz ventilaciju lokala na krovu objekta i širi se u okolini.

Iz predostrožnosti, građani koji su se našli u parku ispred restorana evakuisani su iz neposredne blizine, dok nadležne službe obavljaju intervenciju. Uzrok požara za sada nije poznat.

Požar u kafiću Izlog Izvor: Kurir

