UŽAS U NOVOM SADU! Tinejdžer pao na pločnik sa krova bivše "Azotare", sa teškim povredama HITNO prevezen u bolnicu
Sinoć oko 19 časova, u napuštenom kompleksu bivše "Azotare" u Novom Sadu, teško je povređen 18-godišnji mladić nakon pada sa visine. Tragedija je izbegnuta zahvaljujući brzoj reakciji njegove prijateljice (16).
Mladić se u trenutku nesreće nalazio na krovu objekta u društvu prijateljice, inače ruske državljanke.
Kako se nezvanično saznaje od izvora bliskog istrazi, njih dvoje su konzumirali alkohol, nakon čega je mladić prilikom okretanja izgubio ravnotežu i pao na pločnik unutar kompleksa.
Devojka odmah pozvala pomoć
Uprkos dramatičnoj situaciji, 16-godišnjakinja je ostala prisebna. Ona je prvo pokušala da povređenog mladića pomeri na sigurno, a zatim je odmah pozvala policiju. Patrola je po dolasku na lice mesta zatekla oba aktera događaja.
Mladić je prilikom pada zadobio teške telesne povrede.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a o svemu je obavešten i nadležni tužilac.
- Prema prvim informacijama, nema elemenata krivičnog dela. Pad je okarakterisan kao nesrećni slučaj - potvrđuje naš izvor.
Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti u napuštenim industrijskim objektima u Novom Sadu, koji su uprkos opasnosti, česta mesta okupljanja mlađe populacije.
Kurir/Telegraf.rs