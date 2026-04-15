Jeziv prizor zatekao je jutros stanare Repiške ulice u beogradskoj opštini Čukarica, kada je oko 7 časova u lokvi krvi pronađeno telo žene (50) ispred jedne stambene zgrade.

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je žena pala sa visine od oko 15 metara, odnosno sa nekog od viših spratova zgrade. Stanari su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju nakon što su zatekli telo ispred ulaza.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na mesto događaja i zatekla ženu bez svesti, sa višestrukim teškim povredama. Ona je u kritičnom stanju prevezena u Urgentni centar, gde joj se lekari bore za život.

U stanu u kojem je živela, u trenutku događaja nalazio se i njen suprug. Prema nezvaničnim informacijama, on je dao izjavu policiji kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do pada.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta i u toku je utvrđivanje svih činjenica.

Za sada se razmatraju različite mogućnosti, uključujući nesrećni slučaj, kao i druge okolnosti koje bi mogle biti povezane sa ovim događajem.

Kurir.rs/Telegraf.rs

