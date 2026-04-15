Pripadnik takozvanog škaljarskog klana, Krsto Vujić (44) zvani Terminator, teško je ranjen juče u popodnevnim časovima u Barseloni, u brutalnom napadu koji se odigrao pred očima njegove supruge i deteta, a kako pišu španski mediji, život mu je spasila slučajna prolaznica kada je prva pritrčala u pomoć.

Dramatične slike sa mesta ranjavanja škaljarca u Španiji

Podsetimo, najmanje dvojica maskiranih napadača ispalila su više od pet hitaca iz neposredne blizine dok je Vujić sedeo u bašti kafića u kojem je, kako navode španski mediji, bio redovan gost.

- Napad se dogodio u prometnom delu grada, što je dodatno uznemirilo građane. Očevici tvrde da su napadači prišli brzo i u sekundama otvorili vatru, nakon čega su pobegli sa lica mesta - pišu španski mediji.

Vujić je zadobio teške i po život opasne povrede, uključujući ranu u predelu vrata.

- U dramatičnim trenucima nakon pucnjave, u pomoć mu je pritekla žena koja se zatekla u blizini, a koja je obučena za pružanje prve pomoći. Ona je prisebno reagovala i pritisla ranu kako bi sprečila obilno krvarenje do dolaska hitnih službi - dodaju izvori.

Povređeni muškarac hitno je prebačen u bolnicu, gde mu se lekari bore za život. Njegovo trenutno zdravstveno stanje i dalje je kritično.

Prema pisanju španskog lista El Mundo, napad je očigledno unapred dobro isplaniran. Napadači su pobegli velikom brzinom, a policija već intenzivno radi na identifikaciji napadača i prikupljanju snimaka sa sigurnosnih kamera iz okolnih objekata.

Motiv napada za sada nije zvanično potvrđen, ali se sumnja da je reč o nastavku rata klanova koji bukti od 2014. godine.

Krsto Vujić je inače od ranije poznat javnosti jer je tri puta preživeo pokušaje atentata. Takođe, bio je na poternici pet godina zbog ubistva Šćepana Roganovića (35) u Herceg Novom.