U noći između ponedeljka i utorka maskiran muškarac ušao je u na parking Uprave za imovinu u Maslinama i benzinom polio automobil Rožajca Muja Mujevića, a potom i “audi Q8”, koji je policija uduzela od Tamare Zvicer. Nakon što je zapalio automobile maskirani piroman je mirno napustio prostor, što se može videti na snimcima sa video nadzora.

Prve procene policije su da je na parkingu Uprave za državnu imovinu zapaljeno 12 oduzetih automobila visoke klase, čija je vrijednost oko milion evra.

"Audi Q8" koji je oduzet od Tamare Zvicer, pa izgoreo Foto: Uprava policije

Inače, automobil "audi Q8" koji je izgoreo na parkingu u Podgorici, policija je u septembru 2024. godine oduzela od Tamare Zvicer, supruge odbeglog šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Reč je o automobilu proizvedenom 2023. godine koji je oduzet tokom kontrole saobraćaja u Tivtu, nakon što je utvrđeno da je “audi” potraživao Interpol.

Policija je tada saopštila da je nakon veštačenja i razmene podataka u procesu operativne policijske saradnje utvrđeno da je na automobilu mehanički prepravljen i izmenjen broj šasije. Protiv Tamare Zvicer tada je podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je počinila prekršaj iz Carinskog zakona.

Ogromna šteta

U požaru je, kako pišu podgorički mediji, uništeno i nekoliko drugih skupocenih automobila, koji su privremeno oduzeti po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a za njihovo čuvanje do okončanja postupaka bila je zadužena Uprava za državnu imovinu, kojom godinama rukovodi Koča Đurišić.

Podaci policije su da je požar podmetnut u 04.35 časova na parkingu Uprave za državnu imovinu u Maslinama, a buktinja je potpuno uništila četiri, dok je vatra oštetila još osam automobila.

Dan nakon požara u kojem su uništeni automobili velike vrednosti postavlja se pitanje da li je država Crna Gora adekvatno i na dobroj lokaciji čuvala oduzeta vozila. Uprava za državnu imovinu je juče odmah saopštila da su preduzeli “sve neophodne korake i mere u cilju obezbeđivanja lokacije”, te da je parking 24 sata obezbeđivala privatna firma.

- Lokaciju 24 sata dnevno, na tri pozicije, obezbeđuje firma NGS Security, a prostor je pokriven video-nadzorom. Tokom 2025. godine stepen protivpožarne zaštite povećan je na najveći mogući nivo koji dozvoljava ta lokacija. Broj protivpožarnih aparata je značajno uvećan i raspoređeni su na svim kritičnim tačkama. Celokupno područje obezbeđeno je i hidrantskom mrežom, koja je u prethodnom periodu testirana i obnovljena. U cilju smanjenja rizika, sprovedena je obuka službenika iz oblasti prevencije izbijanja požara - navodi se u saopštenju.

Vlada Crme Gore je još 2015. godine donela odluku da se u krugu nekadašnje vojne kasarne u Maslinama skladište privremeno i trajno oduzeta vozila. Pre toga je država na nekoliko lokacija čuvala privremeno oduzeta vozila, a sličan incident dogodio se i 2011. godine, kada je na Ćemovskom polju u požaru uništeno više automobila.

Šteta je tada bila milionska, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je godinama kasnije, po privatnim tužbama vlasnika oduzetih automobila, plaćalo ogromnu odštetu.

Uprava za državnu imovinu navodi da je lokacija u Maslinama "rešenje nasleđeno iz prethodnog perioda", te da čine sve kako bi državna i oduzeta imovina na ovoj privremenoj lokaciji bile bezbedne.

- U prethodnom periodu ukazivali smo nadležnim organima da pomenuta lokacija ne zadovoljava u potpunosti evropske standarde, te da bi trebalo da je obezbeđuje Uprava policije. Takođe smo istakli potrebu da državno vatrogasno vozilo bude dostupno 24 sata na toj lokaciji, kao i da se, u krajnjem, teži izmeštanju parking prostora za državna i oduzeta vozila van naseljenog mesta. Uprava za državnu imovinu je u tom pravcu sprovela određene aktivnosti kako bi se obezbedila i privela nameni nova lokacija koja bi bila u skladu sa svim međunarodnim standardima - zaključuje se u saopštenju.