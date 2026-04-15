Iz Ministarstva unutrašnjih poslova izričito naglašavaju da vozači poštuju ograničenja i voze odgovorno.
Speed Marathon u Srbiji
24 ČASA KONTROLE BRZINE ŠIROM ZEMLJE! Policija kontroliše brzinu na više od 400 lokacija, ovo su detalji! (foto)
Od danas širom Srbije počinje 24-časovna akcija "Speed Marathon" - policija kontroliše brzinu na više od 400 lokacija.
Na putevima su svi uređaji: radari, presretači i sistemi za automatsko merenje, a na auto-putevima se kontroliše i prosečna brzina.
Akcija se sprovodi istovremeno širom Evrope, a poseban fokus je na deonicama koje su kao rizične predložili sami građani.
Cilj je jasan, manje prekoračenja, manje nezgoda i više sačuvanih života.
Poštujte ograničenja i vozite odgovorno. Brzina ne skraćuje put već vreme za reakciju.
