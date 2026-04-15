Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu u utorak je održano pripremno ročište po tužbi Stojanke Đokić kojoj je rođak Goran Džonić 26. septembra 2021. godine ubio sina Gorana, snaju Gordanu i unuku Lidiju.

Posle četiri odlaganja suđenja, u niški sud je juče stigla ekspertiza, a koja je pokazala da je pravosnažno osuđeni ubica duševno zdrav i sposoban da da svoj iskaz na glavnom pretresu.

Goran Džonić Foto: Privatna Arhiva, M.S.

Džonić je u svim ranijim slučajevima isticao da nije sposoban da prisustvuje ovom suđenju zbog stresa i preterane uznemirenosti, a tvrdio je i da je neuračunljiv.

- Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Džonić ne boluje od trajne duševne bolesti ili poremećaja koje bi ga učinilo nesposobnim da učestvuje u sudskom postupku. Zakazan je nastavak suđenja kada će biti saslušan Džonić i Stojanka Đokić - rečeno nam je u advokatskoj kancelariji Ristić koja zastupa Đokićevu.

img-20220926-114522797-hdr.jpg
Foto: Kurir.rs/M.S.

Suđenje Goranu Džoniću (60) po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete zbog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca će biti održano početkom seprtembra kada bi Džonić ponovo trebalo da svedoči.

On je, podsetimo, iz automobila Gorana Đokića oteo oko 43.000 evra, a na tu cifru naknada štete bi iznosila još 7,5 miliona dinara koliko se potražuje.

Podsetimo, Goran Džonić, inače vatrogasac u penziji, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog trostrukog ubistva svojih rođaka u aleksinačkom selu Moravac. 

hronika-stojanka-djokic-foto-marko.jpg
stojanka.jpg
hronika-stojanka-djokic-foto-marko.jpg
stojanka.jpg
hronika-stojanka-djokic-foto-marko.jpg