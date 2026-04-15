Posle četiri odlaganja suđenja, u niški sud je juče stigla ekspertiza, a koja je pokazala da je pravosnažno osuđeni ubica duševno zdrav i sposoban da da svoj iskaz na glavnom pretresu.

Džonić je u svim ranijim slučajevima isticao da nije sposoban da prisustvuje ovom suđenju zbog stresa i preterane uznemirenosti, a tvrdio je i da je neuračunljiv.

- Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Džonić ne boluje od trajne duševne bolesti ili poremećaja koje bi ga učinilo nesposobnim da učestvuje u sudskom postupku. Zakazan je nastavak suđenja kada će biti saslušan Džonić i Stojanka Đokić - rečeno nam je u advokatskoj kancelariji Ristić koja zastupa Đokićevu.

Suđenje Goranu Džoniću (60) po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete zbog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca će biti održano početkom seprtembra kada bi Džonić ponovo trebalo da svedoči.

On je, podsetimo, iz automobila Gorana Đokića oteo oko 43.000 evra, a na tu cifru naknada štete bi iznosila još 7,5 miliona dinara koliko se potražuje.