Za Krstom Vujićem (44), pripadnikom škaljarskog klana, crnogorska policija je tragala od 2020. godine zbog optužbi da je sa Igorom Vukotićem organizovao krminalnu grupu koja stoji iza likvidacije Šćepana Roganovića, brata visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana!

O njemu se ništa nije znalo sve do avgusta 2025. godine, kada je stigla vest da je ovaj "škaljarac" uhapšen u Švajcarskoj po poternici NCB Interpol Podgorica. Međutim, to hapšenje ostala je potpuna misterija, budući da se ispostavilo da osoba za koju je švajcarska policija mislila da je Krsto Vujić, uopšte nije bio on!

- Crnogorska policija je 14. avgusta prošle godine zvanično saopštila da je Krsto Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to hapšenje posebno izdvaja od lociranja i privođenja pravdi 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa "zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada" - podseća izvor.

U vreme zakazanog saslušanje Krsta Vujića u zgradu Višeg suda nisu ušli ni sutkinja za istragu, ni "škaljarac" u pratnji policije. Mediji su tada preneli da je ekstradicija odložena, a razlog je, nećete verovati, izuzetno bizaran!

Naime, da nešto ne ide po planu bilo je jasno petnaestak dana kasnije.

- Prilikom primopredaje navedenog lica u Švajcarskoj, nakon detaljno sprovedene vizuelne identifikacije i utvrđenog stanja, policijski službenici NCB Interpola Podgorica su odbili da preuzmu navedeno lice i utvrdili da se radi o državljaninu Slovenije, te da se ne radi o K. V., za koje su u prethodnoj korespodenciji organi Švajcarske potvrdili da se radi o K. V. - pisali smo ranije.

Da li je reč o pogrešnom čoveku ili o vešto konstruisanom "lažnom škaljarcu" ostaje misterija upravo zbog njegovog identiteta koji možda nije bio greška sistema.

Ono što je sigurno jeste da se takav sled događaja retko viđa, iako nije bilo sporno da je ovaj begunac menjao identitete i tako uspevao da umakne vlastima.

- Očigledno je da je za Vujićem pored policije, tragala i ekipa iz kavačkog klana. Oni su bili brži od istražitelja, locirali su ga i izrešetali - kaže izvor.

Lažna dokumenta Hrvatski mediji objavili su ranije, tokom istrage protiv policijskog službenika, da je škaljarac Krsto Vujić jedan od kriminalaca koji je imao falsifikovana hrvatska dokumenta. Tada je objavljeno da ih je dobio u septembru 2018. na ime Gordan Kelebude.

Čovek sa više života

Krsto Vujić, u svakom slučaju, već godinama intrigira bezbednosne službe. Istražitelji kažu da je reč o "škaljarcu" sa debelim dosijeom, koji je preživeo čak tri atentata, uključujući napade iz vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. U jednom od tih napada, ranjen je i njegov trogodišnji sin, što je dodatno podiglo nivo brutalnosti sukoba.

Juče, na Vujića je ponovo pokušan atentat, i to četvrti put mu se lekari bore za život.

Dramatične slike sa mesta ranjavanja škaljarca u Španiji

- Vujić je teško ranjen u Barseloni 14. aprila, a prvi put preživeo je pokušaj atentata 2016, u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil. U trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u automobil, aktivirana je paklena naprava i Terminator i njegov sin su ranjeni - kaže izvor i dodaje:

- Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama na njega je napadač otvorio vatru sa motora u pokretu. Vujić tada nije povređen, a napadač je pobegao.

- I naredne godine, bio je meta napada. U septembru 2018. preživeo je treći pokušaj ubistva. Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje maloletne dece. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen - podseća sagovornik Kurira.