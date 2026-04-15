U POŽARU U TITELU IZGORELI SUPRUŽNICI: Zet primetio vatru, otvorio vrata, ali nije im bilo spasa!
Jutros oko 9 časova u Titelu izbio je požar u jednom porodičnom domaćinstvu, potvrđeno je Kuriru.
Kako nezvanično saznajemo, meštamnin Titela primetio je da se nešto dešava u kući njegovih tasta (74) i tašte (71), te otkrio da je u pitanju požar koji je već zahvatio čitav dom.
- Uleteo je u kuću da vidi šta se dešava. Kad je otvorio vrata, ogromna količina dima izbila je iz kuće. Odmah je pozvao vatrogasce, pa policiju. Međutim, supružnicima nije bilo spasa - kaže izvor za Kurir.
Policijska patrola i vatrogasna služba odmah po pozivu su izašli na lice mesta. Tamo su zatekli dva tela. Hitna pomoć je ubrzo došla, ali je nažalost, mogla samo da konstatuje smrt supružnika koji su, prema rečima izvora, bili bolesni i jedva pokretni.
Uviđaj je, kako saznajemo, još uvek u toku, nakon kojeg će biti jasno kako je došlo do požara.