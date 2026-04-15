Policija je u Kikindi uhapsila M. Đ. (28) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Zaplena
Foto: Kikindska policija

Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

