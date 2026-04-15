RADNIK POGINUO NA LICU MESTA: Užas na gradilištu u Višnjici, čovek pao sa visine od 25 metara
Jeziva nesreća dogodila se oko 9.30 časova na jednom gradilištu u Višnjici, a, prema prvim informacijama, nastradao je muškarac (33), radnik na ovom gradilištu.
Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, radnik pao sa visine veće od 25 metara. Na mesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali je, uprkos naporima lekara, muškarac podlegao zadobijenim povredama.
Prema navodima očevidaca, radnik je pao sa platforme koja se nalazila na vrhu zgrade u izgradnji.
Odmah po prijavi, na teren su izašli i pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve relevantne informacije kako bi se utvrdio tačan tok događaja. Nadležni organi pokrenuli su istragu koja treba da rasvetli okolnosti ove nesreće, uključujući i eventualno poštovanje propisa o zaštiti na radu.
