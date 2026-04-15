U Podgorici su na parkingu Uprave za državnu imovinu u kasarni Masline izgorela četiri vozila, još osam je oštećeno, a prvi rezultati istrage ukazuju da je požar najverovatnije podmetnut. Uz to, mediji navode da su među izgorelim vozilima bila i dva automobila privremeno oduzeta od Tamare Zvicer. Koliko je ovaj slučaj uznemirio javnost u Crnoj Gori i da li se već otvara pitanje kako je moguće da ni privremeno oduzeta imovina, koja bi trebalo da bude pod posebnom zaštitom države, nije bezbedna?

- Javnost zna u kakvim uslovima se čuva oduzeta imovina, nismo iznenađeni zbog ovoga. Uopšte nije problem pristupiti tom parkingu koji se nalazi u Maslinama u Podgorici, tako da i nije neko iznenađenje. Ono što delimično jeste iznenađenje je da ti unutrašnji sukobi između klanova polako oživljavaju. To može da svedoči jednom novom nivou uznemirenosti u njihovim redivoma jer se u Crnoj Gori upravo dešava da policija počinje da zaista radi svoj posao - objasnio je Milan Sekulović, novinar i urednik Gradske TV iz Podgorice - objasnio je Sekulović.

Milan Sekulović

"Ministarstvo unutrašnjih redova se obračunava sa kriminalcima u svojim redovima"

Kako kaže, Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da se obračuna sa kriminalcima unutar njihovih redova.

- Taj proces je sporiji nego što mi kao građani očekujemo ali svi mi bi hteli da se probudimo u državi u kojoj je policija u potpunosti očišćena od klanova, međutim, taj proces ide sporije. Ministar unutrašnjih poslova je izjavio da je za vreme njegovog mandata, koji traje već 2 godine, suspendovano i pokrenut je proces protiv 140 policajaca zbog njihove povezanosti sa kriminalnim strukturama - navodi Sekulović i dodaje:

- Uvek imate onu situaciju sa stvarnom brojkom, kada na jedan otkriveni slučaj imate i određeni broj neotkrivenih. Mislim da je stvarna brojka kriminalaca u policiji 3 neotkrivena na jednog koji je otkriven. Onda možete i zamisliti o kom broju mi govorimo. Ovo što se dešava u Crnogorskoj policiji je definitivno veliki problem, koliko je samo organizovani kriminal ušao u upravu policije. Ne bi trebali da budemo iznenađeni, jedan bivši direktor policije nam je pravosnažno osuđen a drugi čeka presudu - kaže Sekulović.

Objašnjava da oni u prošlosti nisu imali preveliku zainteresovanost da se ovi problemi zaista reše.

"Visoko rangirani policajci su bili deo kriminalnih struktura"

- Imali ste ovo medijsko, kada se treba pohvaliti i kada treba zadati udarac suprotnom političkom odnosno kriminalnom klanu kada se radi o zaplenama droga. Vrlo je problematično jer vi vidite način komunikacije između kriminalaca i kako su oni oslovljavali pojedine Crnogorske političare, policajce i direktore policije. Pojedini visoko rangirani policajci su bili usko povezani ili su čak bili i deo kriminalnih struktura. Opet kažem, sve se to znalo i niko nije iznenađen. Crna Gora je malo mesto i kada bih rekao dasvako svakog zna preterivao bih ali ovde se sve lako sazna. Ne može biti normalno da policajac koji prima platu od 600 do 800 eura vozi automobil od 100 000 eura i poseduje luksuzne vile i stanove - objasnio je Sekulović.

