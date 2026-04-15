U Srbobranu je uhapšen dvadesetšestogodišnjak zbog droge i oružja. Policija mu je pronašla kokain, marihuanu i pištolj
UHAPŠEN MUŠKARAC IZ SRBOBRANA: Policija mu oduzela napunjen pištolj i drogu!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranuuhapsili su K. S. (26) iz ovog mesta, zbog sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
K. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Somboru.
Nakon saslušanja, nadležni sudija mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.
