Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranuuhapsili su K. S. (26) iz ovog mesta, zbog sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom njegove kuće, policija je pronašla kokain, marihuanu, kao i pištolj sa tri metka.

K. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Somboru.

Nakon saslušanja, nadležni sudija mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

