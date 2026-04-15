Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je dvadesetpetogodišnjak juče, oko 3.30 časova ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao deo računarske opreme.

Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mesta i odveden u pritvor.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaNAGAZIO SKORO DUPLO VEĆOM BRZINOM OD DOZVOLJENE! Bosanac divljao za volanom kod Pećinaca, MUP objavio jezivu statistiku incidenata na putevima
Policija, novac, auto, saobraćajna kamera
HronikaMOTOCIKLISTA POGINUO U PEĆINCIMA: Zakucao se u automobil
1742848807636.jpg
HronikaMUŠKARAC POGINUO, NJEGOVA SUPRUGA TEŠKO POVREĐENA Težak sudar na auto-putu kod Pećinaca: Tri osobe povređene (FOTO)
IMG_20250810_201425.jpg
HronikaHOROR KOJI PEĆINCI NIKAD NEĆE ZABORAVITI Brat Vesne Versaće zaklao bivšu zenu, pa se obesio: "Bojala ga se, često ju je tukao"
1510-melita-mirsad.jpg
HronikaPALI RAZBOJNICI IZ PEĆINACA, MEĐU NJIMA I ŽENA: Dvojica upadala u kuće, mučili starije vlasnike i krali platne kartice, a ONA trošila novac!
lisice-hapsenje.jpg