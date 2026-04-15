Pred Višim sudom u Užicu danas je nastavljen glavni pretres Vesni Kričak, direktorki hotela na Zlatiboru u kome se utopio šestogodišnji dečak iz Beograda, Nikoli Smiljaniću (49), menadžeru tog hotela i Goranu Avramoviću (67), odogovornom licu preduzeća koje vršilo održavanje bazena.

Međutim, branilac Vesne Krička je tražio izuzeće predsedavajuće sudije sudskog veća, protiv koje je, kako je rekao, podneo krivičnu prijavu za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u sticaju sa falsfikovanjem dokumenata, Višem javnom tužilaštvu u Užicu.

On je nakon održanog prethodnog ročišta poslao primedbe na zapisnik sa sudskog pretresa, a koje su, kako je sudija rekla sitgle 8. aprila.

Kako je obrazložio, sudija te primedbe nije unela u zapisnik, niti je obavestila ostale učesnike u ovom postupku. Sudija je rekla da je zapisnik takav kakav je i ne može se menjati, a da se primedbe nalaze u spisima predmeta. Branilac je rekao da je protiv sudije poveden krivični postupak čim je podneta krivična prijava i da zbog toga traži njeno izuzeće.

Predsedavajuća sudija je odbila zahtev za izuzeće, a onda je branilac tražio izuzeće svih sudija krivičara Višeg suda u Užicu i v.d. predsednika suda i da se suđenje izmesti iz užičkog Višeg suda. On je to obrazložio da "postoji intencija Višeg suda u Užicu da se uskrati pravo okrivljenih na odbranu u predmetu koji se vodi u sudu".

Nakon ovoga, sudija je donela rešenje da se glavni pretres odlaže do odluke o zahtevu branioca.

Podsetimo da se šestogodišnji dečak iz Beograda utopio u bazenu u hotelu na Zlatiboru 1. oktobra 2024. godine, oko 21 čas.

Ova strašna tragedija se dogodila u dečijem bazenu čija je dubina 24 cm kada ga je u jednom momentu za dno bazena "prikovala" vakum pumpa. U pratnji dečaka je bila njegova baka, koja je tada bila na drugom kraju bazena. Povike žene su čuli prisutni u bazenu za odrasle, koji su odmah pritrčali i pokušali da izvade dete i jedva ga odvojili od dna bazena. Odmah je došla i Hitna pomoć, ali, nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt deteta.