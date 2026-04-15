Prethodne noći nepoznata lica obila su prostorije marketa u Ulici Proleterskih brigada u Vranju i izvršila krivično delo teška krađa, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Policija je o svemu obavestila tužilaštvo koje je naložilo obavljanje uviđaja, obradu lica mesta, kao i pregled snimaka sa video nadzora.

POLICIJA

- Dana 14. aprila PU Vranje obaveštava da je u toku noći od strane NN lica izvršeno obijanje prostorija marketa u ulici Proleterskih brigada u Vranju, odakle je oduzet novac od pazara u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara - navedeno je u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju:

- Naloženo je obavljanje uviđaja, KT obrada lica mesta, kao i da se pregledaju snimci video nadzora i nastavi dalji rad na rasvetljavanju krivičnog dela.

