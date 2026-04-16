KRSTO VUJIĆ IZREŠETAN U ŠPANIJI IZ OSVETE? Posle likvidacije jednog kavčanina pokrenut novi krvavi niz, najmanje 10 suparnika izgubilo glavu, a rat se nastavlja
Škaljarac Krsto Vujić (44) navodno je izrešetan zbog osvete za ubistvo pripadnika suparničkog klana, koji je ubijen upravo u Barseloni.
Kavčanin Filip Knežević, podsetimo, likvidiran je 15. jula prošle godine, a upravo to je navodno pokrenulo krvavi niz kada su najpre četiri pripadnika škaljarskog klana - Radovan Krivokapić, Andrija Ivanović, Milo Belada i Boban Sjekloća likvidirani za manje od dva meseca.
Od pucnjave u Barseloni prošlog jula bilo je najmanje deset žrtava, a sve su povezane sa ubistvom iz osvete za likvidaciju Filipa Kneževića.
- Samo u Kataloniji za manje od godinu dana rat između dva suparnička klana iz Crne Gore doveo je do dvojice ubijenih i jednog teško ranjenog. Pucnjave su se uglavnom dešavale nasred ulice usred dana, a s obzirom na to da rat uveliko bukti, sumnja se da ranjavanjem Vujića neće biti kraj sukobu - kaže izvor i dodaje da španske istražitelje sve više zabrinjava rat škaljarskog i kavačkog klana koji se uveliko preselio na njihove prostore.
Stručnjaci navode da je ubistvo plaćenog ubice kavačkog klana, Filipa Kneževića okidač za novu turu obračuna zaraćenih klanova iz Kotora, koji su u ratu do istrebljenja od decembra 2014.
Podsetimo, nepoznati napadač kobnog dana sačekao je Kneževića da uđe u zgradu u kojoj je živeo i upucao ga sa najmanje osam hitaca. Ubistvo do danas nije rasvetljeno, ali se sumnja da je on još jedna žrtva rata klanova, koji je do sad odneo preko 80 života.
U tri crnogorske opštine, Podgorici, Cetinju i Kotoru, nakon likvidacije, u isto vreme, ispaljen je vatromet, zbog, kako je crnogorskim medijima nezvanično saopšteno iz više izvora, vesti o smrti Cetinjanina.
Činjenica da je došlo do slavlja na nekoliko lokacija među članovima škaljarskog klana, navela je istražitelje na sumnju da se nešto dešava, o čemu su saznali nakon što se ta vest proširila podzemljem.
Krvave osvete se nižu
Za Kneževićem Srbija je ranije raspisala poternicu zbog sumnje da je bio jedan od četvorice direktnih izvršilaca ubistva vođa škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića,koji su 23. jula 2020. godine likvidirani na ostrvu Krf.
Nakon likvidacije Filipa Kneževića u Barseloni, rat između kavčana i škaljaraca dodatno je eskalirao. Samo u 2025. godini ubijeno je nekoliko pripadnika suparničkog klana, a i 2026. godina počela je u istom stilu klanova.
Krsto Vujić je izrešetan 14. aprila u popodnevnim satima u lokalu vođe ogranka balkanskog kartela, Nenada Vinčića. Vujić je zadobio jezive povrede glave i vrata i lekari mu se od tada bore za život.
x 15. jul 2025 - u Barseloni ubijen Filip Knežević
x 16. jula 2025 - u Podogorici ubijen Igor Nedović
x 19. jula 2025 - likvidiran Ivan Milačić u Podgorici
x 29. avgust 2025 - u Kotoru iz snajpera ubijen Radovan Krivokapić
x 25. septembar 2025 - na Cetinju likvidirani Andrija Ivanović i Stefan (Milo) Belada
x 5. oktobar 2025 - kod plaže Trsteno u autu izrešetan Boban Sjekloća
x 16. oktobra 2025 - u Beogradu ubijen škaljarac Filip Ivanović