Nataša A. (19), koja je poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca, kada je automobil u kom je bila sa troje prijatelja sleteo sa puta, otišla je kod drugarice da zajedno provedu praznike, ne sluteći da će to biti njen poslednji dolazak, viđanje sa drugaricom, praznici koje je proslavila i da je porodica nikada više neće videti.

Nataša A. je iz malog sela kod Varvarina, a život je izgubila uoči Uskrsa u Donjem Adrovcu kod Aleksinca. Kako je mladić koji je vozio automobil bio u alkoholisanom stanju, pretpostavlja se da se grupa mladih vraćala iz izlaska i da je Nataša A. trebalo da ide da prespava kod drugarice i da zajedno provedu Uskrs.

Četvoro mladih te večeri vraćalo se sa proslave. Mladić je vozio automobil svoj prijatelja koji je sedeo na suvozačkom mestu, dok su dve devojke sedele na zadnjem sedištu. Mladići su bili vezani, dok devojke, koje su sedele na zadnjem sedištu, nisu. Do tragedije je, podsetimo, došlo oko 4.45 sati ujutru uoči Uskrsa, kada je vozilo kojim je upravljao 23-godišnji mladić iz za sada neutvrđenih razloga prešlo u suprotnu kolovoznu traku, a potom sletelo s puta i udarilo u banderu. Ono što je izvesno jeste da je ugašen jedan mlad život, devojke koja je, prema rečima onih koji su je poznavali, bila puna energije, dobrote i snova.

- Nataša je sa svojim vršnjacima trebalo uskoro da završi školovanje, a potom i da započne novo poglavlje života. Međutim, umesto slavlja mature i planova za dalje obrazovanje ili posao, njena porodica i prijatelji suočeni su sa nenadoknadivim gubitkom - kaže izvor Kurira.

Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku, a nakon što je utvrđeno da je vozač "opela" D.T. (23) dobro, priveden je višem javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja po predlogu javnog tužioca sudija mu je odredio pritvor do 30 dana. Kako je saopštio MUP, alkotestom je utvrđeno da je D. T. vozio u alkoholisanom stanju, sa 1.14 promila alkohola u krvi, kao i da je bio pod uticajem benzodiazepina.

- Auto nije njegov, vozio je kola od druga koji je bio pored njega. Kažu da je vozio brzo, pritom je bio i pijan, a svi znaju da se te noći slavio neki rođendan na koji su išli zajedno - pričaju meštani i dodaju da je nastradala devojka zadobila jezive povrede, te joj nije bilo spasa.

Nataša je preminula na licu mesta, dok je još troje mladih iz automobila povređeno. Nataša A. dobila je prelom kičme zbog kog je nastradala, dok je mladić koji je bio na suvozačevom mestu slomio nogu, a druga devojka iz automobila zadobila je teške povrede.

- Devojka je hirurški zbrinuta, u pitanju je ozbiljna multitrauma. Nalazi se u jedinici intenzivne nege - saopštili su iz UKC Niš, dodajući da je pacijentkinja na mehaničkoj ventilaciji i i dalje u kritičnom stanju.

Umesto radosti i okupljanja, porodica i društvo suočili su se sa nezamislivim gubitkom, dok su planovi za praznični izlazak i rođendansko veselje ostali zauvek prekinuti u jednoj noći koja je, kako kažu poznanici, "trebalo da bude samo još jedno lepo druženje".

Meštani ističu da je posebno potresno to što se u ovoj okolini i prošle godine dogodila slična tragedija.

- Kao da je prokleto mesto. I prošle godine je, kažu, neka devojka stradala u ovom kraju - govore uznemireni ljudi.