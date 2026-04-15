Jedan od vođa balkanskog kartela uhapšen je u velikoj akciji u Crnoj Gori, objavio je Evropol.

- U Crnoj Gori uhapšen je jedan od vodećih lidera balkanskog kriminalnog kartela. Evropol je podržao organe za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmerene na značajnu ćeliju balkanskog kartela - navode u saopštenju.

Akcija je realizovana u saradnji sa organima za sprovođenje zakona u Nemačkoj, gde su, takođe, izvršena hapšenja i sprovedene paralelne istrage o mogućim saradnicima kriminalne mreže.

- Tokom dana uhapšeno je ukupno 12 osumnjičenih, uključujući i tzv. metu visoke vrednosti (HVT) lociranu u Crnoj Gori, dok su četiri osobe privedene u Nemačkoj - dodaju.

Prema navodima, protiv više osumnjičenih u Crnoj Gori podignute su optužnice zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju čak 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine. Narkotici su zaplenjeni u 12 odvojenih operacija širom Evropske unije i Južne Amerike.

Istraga, u kojoj su učestvovale i vlasti Austrije i Španije, fokusirala se na razbijanje međunarodne mreže koja je koristila sofisticirane metode za transport droge. Kako se navodi, kriminalna grupa je koristila pomorske i vazdušne rute, uključujući brodske kontejnere i skrivene načine prenosa nedozvoljenih supstanci.

Osumnjičeni, koji su delovali iz Crne Gore i Nemačke, imali su različite uloge unutar organizacije, od finansijera do logističara i koordinatora. Takođe se sumnja da je mreža krijumčarila kanabis u Evropsku uniju preko zemalja poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

- U operaciji je učestvovalo oko 100 policijskih službenika u obe zemlje, dok je Evropol obezbedio koordinaciju aktivnosti, razmenu obaveštajnih podataka i analitičku podršku tokom celog procesa. Takođe je pružena i finansijska pomoć za nabavku specijalne opreme i sprovođenje operativnih aktivnosti.