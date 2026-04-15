Slušaj vest

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici nakon hapšenja jednog od vođa balkanskog kartela u Crnoj Gori i njegovih saradnika, ističu da je jedna osoba od osumnjičenih u Podgorici, Nemačkoj, Boliviji, Tajlandu, Belgiji i Dominikanskoj Republici, naručivala i organizovala pomorski ili vazdušni transport tovara sa velikim količinama opojnih droga.

Reč je o velikim količinama kokaina, konoplje i hašiša.

Hapšenje vođe balkanskog kartela Foto: Evropol

- Po nalogu tužilaštva, osumnjičeni će biti privedeni državnom tužiocu u roku od 24 sata kada će se odlučiti o njihovom daljem zadržavanju - kazali su iz Višeg državnog tužilaštva.

Višemesečni rad

Podsetimo, u predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici višemesečne aktivnosti rezultirale su podnošenjem krivične prijave Uprave policije protiv 10 osoba zbog krivičnih dela kriminalno udruživanje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Aktivnosti su, kako je saopšteno, uključivale primenu specijalnih istražnih metoda.

- Krivičnom prijavom osumnjičenima se stavlja na teret da su u više navrata prodavali, prenosili i posredovali u prodaji opojnih droga kokain i konoplja, dok se grupi od četiri osumnjičena lica stavlja na teret i krivično delo kriminalno udruživanje - navodi se.

Inače, Evropol je danas objavio da je u Crnoj Gori uhapšen jedan od vodećih lidera balkanskog kriminalnog kartela. Evropol je podržao organe za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmerene na značajnu ćeliju balkanskog kartela.

1/4 Vidi galeriju Pogledajte hapšenje vođe balkanskog kartela Foto: Evropol

Skoro 5 tona droge

Tokom dana uhapšeno je ukupno 12 osumnjičenih, uključujući i tzv. metu visoke vrednosti (HVT) lociranu u Crnoj Gori, dok su četiri osobe privedene u Nemačkoj zbog šverca skoro 5 tona droge.