Pucnjava u Barseloni u kojoj je teško ranjen Krsto Vujić, prema navodima iznesenim u medijima, ponovo je otvorila priču o sukobima kriminalnih klanova i njihovim dugogodišnjim obračunima, kao i o mreži ljudi i lokacija povezanih sa akterima tog slučaja.

Da li neki pripadnici klanova uživaju zaštitu agencija koje su upravo zadužene da ih love, za Kurir televiziju, otkrili su Rajko Nedić - glavni urednik Kurira i Miloje Ćirović - pripadnik MUP-a u penziji.

- Kako je naš portal danas objavio, povodom pucnjave u Barseloni i teškog ranjavanja Krsta Vujića, vlasnik lokala u kojem je Vujić sedeo sa porodicom je Nenad Vinčić, navodno šef ogranka balkanskog kartela, koji je već bio hapšen 2018. godine kao pripadnik tog kriminalnog ogranka. Prema dostupnim informacijama, Vujić je u tom lokalu boravio gotovo svakodnevno, često i sa porodicom. Postoje saznanja da je i vlasnik lokala iz kriminalnog miljea, što dodatno povezuje aktere ovog događaja. Takođe se navodi da se lekari u Španiji bore za život Krsta Vujića, koji je teško ranjen - rekao je Nedić.

Rajko Nedić - glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Kontekst i pozadina slučaja

Kako Nedić navodi, događaj dobija širi značaj u svetlu ranijih sumnji i povezanosti aktera sa kriminalnim strukturama, uz ocenu da se može posmatrati kao deo dugotrajnijih sukoba u podzemlju.

- Ovaj slučaj otvara pitanje njegovih ranijih aktivnosti i razloga zbog kojih se njegovo ime godinama nalazi u crnoj hronici, što ga čini predmetom današnje analize. Reč o događaju koji je u jednom trenutku zasenio ostale vesti, i može posmatrati kao nastavak sukoba između Kavačkog i Škaljarskog klana. Prema tim navodima, Krsto Vujić, poznat i pod nadimkom "Terminator", povezuje se sa Škaljarskim klanom - objasnio je.

Ćirović ističe da slučaj pokazuje ekstremnu surovost i brutalnost sukoba kriminalnih grupa, u kojima se ne biraju sredstva niti se poštuju bilo kakva ograničenja, već su često ugroženi i slučajni prisutni.

- Svi ovi slučajevi pokazuju da su sukobi kriminalnih grupa izuzetno brutalni, surovi i krvavi. Ne biraju se sredstva i ne štedi se niko - ni porodice, ni deca, niti bilo ko ko se zatekne na mestu događaja. Kada postoji namera da se izvrši napad, počinioci ne prezaju ni od čega. U ovom slučaju, reč je o događaju u kafiću, gde je došlo do pokušaja da se žrtvi nanesu teške povrede, što govori o stepenu mržnje i surovosti - kaže Ćirović.

Miloje Ćirović - pripadnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

- Međutim, osvrnuo bih se i na širi kontekst kada su kriminalne grupe u pitanju. Ovde je, po svemu sudeći, reč o visoko rangiranom članu škaljarskog klana, imajući u vidu da je bio meta suparničke kriminalne grupe. Postoji nekoliko zajedničkih obrazaca. Iako se profili pojedinaca mogu razlikovati, njihov način života često je sličan. U kriminal ulaze u mladosti, karakteriše ih raskošan i rizičan stil života, kao i brutalni i krvavi sukobi u kojima se neretko koristi vatreno oružje. Često se završava dugogodišnjim zatvorskim kaznama - zaključio je, za Kurir televiziju.

