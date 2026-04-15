Novosađanki M. K. (40), osumnjičenoj za teško ubistvo svog novorođenčeta, koje je 20. oktobra prošle godine pronađeno na travi na Bulevaru cara Lazara ispred zgrade broj 48, juče je u novosadskom Višem sudu izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Sudija Vladimir Pecovski je prilikom obrazlaganja odluke koju je donelo sudsko veće kojim je on predsedavao naveo da je okrivljena delo počinila u neuračunljivom stanju, kada nije mogla da shvati značaj svog dela. Izrečena mera je potrebna, kako je pojasnio, da M. K. ne bi počinila teže krivično delo, jer je, nakon što joj je dijagnostifikovana duševna bolest, koja je pogoršana prvom trudnoćom i porođajem, samoinicijativno prestala da uzima terapiju.

Mesto u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs

- Ovo nije kazna, već postupak medicinskog karaktera. Za ovaj sud je važno da ona bude u pritvoru i da joj se pruži adekvatna medicinska pomoć, tako da okrivljena ostaje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu - rekao je sudija Pecovski.

Jelena Stojaković Mustakas, zastupnik optužnog akta, koja je predložila da se okrivljenoj izrekne mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustavi, u završnoj reči je istakla da je na nesumnjiv način dokazano da je optužena počinila teško ubistvo.

- Prilikom samog uviđaja postavljala su se dva pitanja: da li je beba rođena živa i u kakvom je stanju porodilja. Tada nismo imali video-zapise na kojima se jasno vidi da se beba pomera. Na osnovu njih je nesporno utvrđeno da je beba rođena živa i da je imala priliku da živi svega pet minuta - kazala je Stojaković Mustakas.

Branilac M. K., advokat Bojan Buha, istakao je u završnoj reči da odbrana smatra da nije u potpunosti dokazano teško ubistvo, ali da je nesporno utvrđeno da je beba umrla od udarca glavom od podlogu.

- Treba imati u vidu da je lišila života dete u neuračunljivom stanju i da nije bila svesna da bi odbacivanjem novorođenčeta na travu mogla počiniti krivično delo. Ovde je reč o ubistvu deteta pri porođaju, a ne o teškom ubistvu. Ubistvo deteta pri porođaju je nevoljna radnja, što nije slučaj kod teškog ubistva - rekao je advokat Buha. Istakao je da smatra da M. K. treba lišiti poslovne sposobnosti i odrediti joj staratelja.