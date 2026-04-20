Slušaj vest

Mafijaški obračuni srpskih i balkanskih klanova prisutni su godinama unazad, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ono što je zanimljivo jeste da se, bez obzira na mesto, brojni pripadnici kriminalnih klanova opredeljuju za obračunavanje i likvidacije upravo u aprilu mesecu.

Sudeći po događajima koji su usledili nakon svake od tih likvidacija, četvrti mesec u godini kao da predstavlja prekretnicu u podzemlju. Posle gotovo svake "aprilske likvidacije" usledile su osvete i još prolivanja krvi.

Krsto Vujić

1/6 Vidi galeriju Atentat na Krsta Vujića Foto: Printskrin/ara.cat, Printskrin

Krsto Vujić (44), pripadnik škaljarskog klana, ranjen je proteklog utorka u Barseloni, a preminuo je juče. U trenutku pucnjave oko 16 časova, Vujić je sedeo na terasi kafića u društvu žene i deteta. Pored njih, nalazili su se i drugi gosti. Hici su "škaljarca" pogodili u glavu i vrat i on je sa teškim povredama prevezen u bolnicu, a stanje mu se u subotu naglo pogoršalo, te je oko 23 sata preminuo.

Za Krstom Vujićem crnogorska policija je tragala od 2020. godine zbog optužbi da je sa Igorom Vukotićem organizovao krminalnu grupu koja stoji iza likvidacije Šćepana Roganovića, brata visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana. O njemu se ništa nije znalo sve do avgusta 2025. godine, kada je stigla vest da je uhapšen u Švajcarskoj po poternici NCB Interpol Podgorica. Međutim, to hapšenje ostala je potpuna misterija, budući da se ispostavilo da osoba za koju je švajcarska policija mislila da je Krsto Vujić, uopšte nije bio on!

Krsto već godinama intrigira bezbednosne službe. Istražitelji kažu da je reč o "škaljarcu" sa debelim dosijeom, koji je preživeo čak tri atentata, uključujući napade iz vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. U jednom od tih napada, ranjen je i njegov trogodišnji sin, što je dodatno podiglo nivo brutalnosti sukoba.



Marko Vuković

1/10 Vidi galeriju Ubistvo Marka Vukovića Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kum Radoja Zvicera, Marko Vuković, ubijen je 17. aprila 2020. godine pred očima žene i dece i to na Bežanijskoj kosi u Beogradu, kada je maskirani napadač ispalio rafal u njega.

Tog kobnog jutra, Vuković je došao ispred škole kako bi pokupio decu nakon nastave. Njegova supruga bila je na suvozačevom mestu, a jedno od dece sedelo je pozadi. Pucač je prišao kolima i ispalio nekoliko hitaca u Marka Vukovića i pobegao.

Nakon ove likvidacije rat kotorksih klanova ušao je u novu fazu rata do istrebljenja, a egzekutori nisu birali mesto ni vreme za osvetu. Iste godine u Atini i na Krfu ubijeno je čak četvoro pripadnika suprostavljenog škaljarskog klana.

Dejan Stanimirović Markos

Foto: Printscreen

Dejan Stanimirović Markos (45), koga je kolumbijska policija označila kao jednog od vođa balkanskog kartela nastradao je 1. aprila 2020. godine, u kući svog prijatelja, a tamošnji istražitelji smatraju da je on u Kolumbiju došao kako bi "nadgledao" pošiljku kokaina, koja je trebalo da stigne u Evropu. Međutim, zbog pandemije koronavirusa nije mogao da napusti zemlju, pa je nekoliko dana boravio u njoj. Iako je kolumbijska policija Stanimirovića označila kao jednog od viđenijih narko-bosova, koji je iz Južne Amerike u Evropu švercovao tone narkotika, njegov advokat i porodica demantovali su ove navode, tvrdeći "da je Dejan bio sportista, karatista, te da nikada nije bio osuđivan".

Kako su prenosili kolumbijski mediji, njegovo telo pronađeno je pored auto-puta, a prvi rezultati istrage ukazuju da je ubijen sa tri hitaca iz pištolja, a potom izbačen iz automobila u pokretu pored auto-puta.

Ivan Đorđević Žuća

Foto: Privatna Arhiva

Ivan Đorđević Žuća (59) likvidiran je u Južnoafričkoj Republici 9. april 2019. godine. Bio je jedan od vođa srpskog podzemlja u Južnoafričkoj Republici, a ubijen je u Johanezburgu. Njegovu smrt zabeležile su kamere sa okolnih zgrada.

Ubice su sačekale da se Đorđević doveze do ulaza u luksuzni stambeni kompleks, a onda su kolima prišli njegovom autu. Jedan egzekutor je izašao i počeo da rešeta, dok se Đorđeić dao u beg, ali nije uspeo da pobegne. Posle Đorđevićevog smaknuća spekulisalo se da je on još jedna žrtva u ratu naše i bugarske mafija u JAR i to navodno zbog krađe 20 kilograma kokaina.

Veselin Vesko Vukotić

Foto: Marina Lopičić

Veselin Vesko Vukotić (69), otac Jovana i Igora Vukotića, koje je crnogorska policija označila kao vođe škaljarskog klana, izrešetan je na kućnom pragu 20. aprila 2019. godine u kotorskom naselju Dobrota.

Istražitelji sumnjaju da je Veselin likvidiran iz osvete njegovim sinovima, pošto on sam nije imao dosije i nije važio za osobu s one strane zakona.

Iako je istraga od samog početka usmerena ka ratu "škaljarskog" i "kavačkog" klana, ubice, nalogodavci, kao ni pravi motiv livkidacije nisu još uvek otkriveni.

Milo Ilić

1/8 Vidi galeriju Milo Ilić Foto: Vijesti, Printscreen MUP

Označen kao pripadnik kavačkog klana, Milo Ilić (28), izrešetan je u Podgorici 29. april 2019. Njemu je, dok se kretao ka svom automobilu, nakon što je izašao iz kladionice, na ulici prišao plaćeni ubica i na njega ispalio više hitaca.

Policija je nekoliko meseci kasnije u Novom Sadu uhapsila Marjana Vujačića zbog sumnje da je likvidirao Ilića, kao i Jugoslava Cvetanovića u Vranju, Gorana Tasića Gokčeta u Amsterdamu i Veska Kalezića u Podgorici.

Luka Radulović

Foto: Facebook Print Screen

Luka Radulović (37) ubijen je 18. aprila 2018. godine u jednoj pivnici ispod Brankovog mosta u Beogradu. Pažnju javnosti privukao je u septembru 2017. kada je presekao kolonu predsednika Srbije na Topčiderskoj zvezdi i to "bentlijem" fudbalera Ivice Dragutinovića. Kasnije je bio dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima.

Zbog sumnje da je ubio Radulovića uhapšen je Marko Đorđević Markeđani. On je uhapšen u Kanu, a sumnja se da se sa ubijenim Radulovićem potukao nekoliko meseci pre zločina, te da Raduloviću nije mogao da oprosti batine. Međutim, na kraju sudskog postupka, Đorđević je oslobođen.

Milan Đuričić Miki

Foto: Privatna Arhiva

Milan Đuričić Miki (48), koji je u Srbiji bio osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, likvidiran je 25. aprila 2018. u Johanezburgu, kada su nepoznate ubice u njega ispalile više hitaca, dok je u svojim kolima čekao da se upali zeleno svetlo na semaforu.

Đuričić je iz Srbije pobegao u oktobru 2006. godine uoči izricanja presude za Arkanovo ubistvo u hotelu "Interkontinetal" 15. januara 2000. godine. Đuričić je pobegao zajedno sa Dobrosavom Gavrićem, koji je osuđen kao direktni izvršilac ubistva u "Interkontinentalu".

Miki je, navodno, u JAR postao jedan od ključnih igrača u podzemlju, navodno je ušao u poslove sa trgovinom drogom i oružjem, a finansirao je Gavrićevu odbranu pred tamošnjim sudom.

Jovica Radonjić

1/6 Vidi galeriju Jovica Radonjić Foto: Printscreen, printscreen YT, Kurir

Jovica Radonjić (35) izrešetan je ispred zgrade u kojoj je živeo na Zvezdari u Beogradu 8. aprila 2015. Tada je sa njim bio i njegov prijatelj Miloš M., koji je teško povređen.

Tek nakon pet godina otkriveno je da iza ubistva stoji Dejan Mitrović (42), koji se od 2016. nalazio na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugih krivičnih dela. Mitrović je sačekao Radonjića koji se vraćao iz rodne Kule i ispalio više hitaca u njega i njegovog prijatelja, a kamere su snimile zločin.

Radonjić i osumnjičeni Mitrović se nisu poznavali, a sumnja se da je Mitrović počinio zločin kako bi prebio svoje nagomilane dugove prema jednom kriminalnom klanu.

Rade Rakonjac

1/12 Vidi galeriju Rade Rakonjac Foto: Marina Lopičić, Aleksandar Jovanović, Marina Lopičić

Rade Rakonjac (52) je izrešetan u kafiću u Beogradu 2. april 2014. Ubijen je iz automatskog oružja dok je sedeo u bašti jednog kafića. Napadač maskiran fantomkom i u maskirnom odelu, prišao je stolu za kojim je on sedeo sa Stojanom Novakovićem i Goranom Ristanovićem i otvorio vatru, a nakon toga pobegao "alfa romeom".

Rakonjčevi prijatelji su povređeni u pucnjavi, a automobil kojim je napadač pobegao nakon likvidacije, samo 20 minuta kasnije, zapaljen je na Voždovcu. Ubistvo Rakonjca nije rasvetljeno.

Nikola Bojović

1/14 Vidi galeriju Nikola Bojović Foto: Zorana Jevtić, Zorana Jeftić