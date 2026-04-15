Jutros oko devet časova u Titelu se dogodila nesreća kada su se u kući ugušili muž (74) i žena (71). Meštani za supružnike imaju da kažu samo reči hvale.

Nastradali Jovica, kom je bio nadimak Gumeni, i njegova supruga bili su bliske komšije porodice Rodić i Veljka Ražnatovića.

- Gumeni je bio poznati harmonikaš, najpoznatiji u Titelu. Duže vreme ga nisam video, on je bio bolestan i nije izlazio iz kuće u poslednje vreme. Njenova supruga je divna žena, svi ih znamo, ovo je malo mesto - rekao je jedan od komšija za Kurir, koji je istakao da su u pitanju starosedeoci Titela, kao i da je čitava porodica i dalje u šoku.

- Išao sam da izjavim saučešće njihovoj ćerki i zetu. Čuo sam da je zet prvi video da se događa nešto užasno, pa je otrčao do kuće tasta i tašte. Međutim, od dima nije mogao da uđe. Oni su divni ljudi, velika porodica. Žive odmah pored Rodića, prijatelja pevačice Cece, nema 20 metara između njih. Dobro je da se požar nije proširio na susedna domaćinstva... Svi su van sebe - kaže sagovornik.

Podsetimo, kako smo već pisali, zet nastradalih primetio je da se nešto dešava u kući njegovih tasta i tašte, te otkrio da je u pitanju požar, a da je dim zahvatio čitav dom.

- Uleteo je u kuću da vidi šta se dešava. Kad je otvorio vrata, ogromna količina dima izbila je iz kuće. Odmah je pozvao vatrogasce, pa policiju. Međutim, supružnicima nije bilo spasa - kaže izvor za Kurir.