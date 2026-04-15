Slušaj vest

Jelena Č. (28) i njen partner Uroš I. (36) saslušani su pred tužiocem Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da su državljaninu Rusije (35) naneli teške telesne povrede opasne po život.

Kako nezvanično saznaje Blic, povodom tuče koja se dogodila 11. aprila ispred jednog tržnog centra u Beogradu, a koja je kulminirala kada je, kako se sumnja, Jelena Č. makazicama ubola u oko Rusa, kojem lekari nisu uspeli da spasu povređeno oko, osumnjičena na saslušanju nije želela da iznese odbranu.

- U dosadašnjem toku postupka utvrđeno je da je osumnjičena Jelena Č. oštećenom oštrim predmetom nanela tešku telesnu povredu oka. Prilikom saslušanja osumnjičena se branila ćutanjem i u odnosu na nju, javni tužilac je predložio sudu određivanje pritvora - otkriva izvor.

Muškarac pušten da se brani sa slobode

Kako se saznaje, partner osumnjičene Jelene je priznao delo koje mu se stavlja na teret.

- Osumnjičenom Urošu I. stavljeno je na teret krivično delo Nasilničko ponašanje, prilikom saslušanja priznao je izvršenje krivičnog dela i u daljem toku postupka će se braniti sa slobode, s obzirom da, prema stavu tužilaštva, ne postoje osnovi za određivanje pritvora - otkriva izvor.

Rus uznemiravao Jelenu Č.?!

Kao što smo već pisali, ruski državljanin navodno je neprimerno dobacivao Jeleni Č. koja je uporno pokušavala da se udalji od njega, međutim on se, prema tvrdnjama našeg izvora nije obazirao na njene molbe.

- Devojka (28) nalazila se u tržnom centru, Rus joj je konstantno dobacivao, a kada se uputila ka izlazu postao je navalentan. Konstantno joj je dobacivao i polno je uznemiravao - otkrio je ranije izvor.

Foto: RINA

Kako se nezvanično saznaje, najnovije informacije u istrazi dovele su do sumnje da je Jelena Č. ubola Rusa makazicama u oko.

- Sumnja se da je nakon verbalne rasprave između Jelene Č. i žrtve došlo do tuče u kojoj je učestvovao i njen dečko Uroš I..Tuča je eskalirala u ozbiljan incident, kada je, kako se sumnja, devojka makazicama ubola Rusa u oko - otkriva izvor.

Podsetimo, Jelena Č. sumnjiči se za nanošenje teških telesnih povreda, dok se njen partner, Uroš I., sumnjiči za nasilničko ponašanje.

Oštećenom konstatovane teške povrede

Muškarac (35), koji je državljanin Rusije, prevezen je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar gde su mu konstatovane teške telesne povede.

On se nalazio na odeljenju neurohirurgije u šoku E gde su lekari uložili sve napore kako bi nesrećnom čoveku spasili oko, ali nažalost nisu uspeli.

Osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati, dok slučaj vodi Prvo OJT u Beogradu.