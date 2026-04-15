Slušaj vest

Tokom večernjih satu u Mitrovačkoj ulici, u blizini Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Novom Pazaru dogodio se težak incident kada je žena pala sa terase stambene zgrade.

Prema rečima očevidaca, žena je sa četvrtog sprata pala na balkon koji se nalazi na prvom spratu. Na lice mesta odmah su upućene policija, vatrogasci i ekipa hitne pomoći, koji su intervenisali u kratkom roku.

Foto: RINA

Građani koji su se zatekli u blizini pritekli su u pomoć do dolaska nadležnih službi. Povređena žena je potom prevezena u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su joj konstatovani prelomi obe noge i povrede glave, prenosi portal Tri K.

Prema prvim informacijama, zadobijene povrede su kritične po život.

Kurir.rs/RINA

Policija
Titel